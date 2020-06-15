У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Зухра Павлова – кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог поликлинического отделения МНОЦ МГУ – заявила, что у большинства переболевших коронавирусом COVID-19 после полного исчезновения клинических симптомов сохраняется одно общее осложнение. По словам специалиста, речь идёт об ознобе вне зависимости от внешних условий.

Врач также рассказала, что пациенты, не понимая, что происходит, принимают это за повторное заболевание и начинают возобновлять лечение, вновь возвращаясь к лекарствам, пишет газета «Комсомольская правда».

«Но так как тесты на COVID-19 показывают отрицательные результаты (отсутствие коронавируса в организме), то исследователи пришли к выводу, что можно говорить о нарушении в центральной нервной систем (ЦНС), из-за чего страдает центр терморегуляции», – пояснила врач.

При этом Павлова отметила, что из-за недостатка информации о новом коронавирусе трудно сказать, постоянное это нарушение в ЦНС или временное.

Чтобы избавиться от озноба врач-эндокринолог советует пить тёплый чай, лучше - травяной, а также тёплую воду с сезонными ягодами, такими, как, например, чёрная смородина и малина.

«Главное условие – не злоупотреблять алкоголем», – резюмировала кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Статистика заболевших коронавирусом в России и мире на 15 июня

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в России за минувшие сутки выявлено ещё 8 246 новых больных COVID-19. Таким образом, прирост стал самым низким, начиная с 1 мая, когда в РФ было выявлено 7933 заболевших, 2 мая этот показатель возрос до 9,6 тыс. В июне показатель новых диагнозов за сутки колебался в пределах от 8,4 - 9 тыс., снизился и темп прироста заболевания коронавирусом, 15 июня он опустился до 1,56%.

Всего к утру 15 июня в РФ зафиксировано 537 210 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровело – 284 539 (+4 489). Напомним, накануне коронавирусом в России заболели 8 835.

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 1 359 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (зафиксировано 689 случаев инфицирования). Далее следуют Санкт-Петербург (+252), Свердловская область (+233) и Воронежская область (+220).

Всего за время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стало 7 091 человек (+143 за сутки).

В мире первое место остаётся за США, где число больных COVID-19 перевалило за 2 млн., а среднесуточный прирост приближается к 20 тыс. На втором месте находится Бразилия. В стране 867,6 тыс. заболевших, за сутки выявлено 17,1 тыс. новых случаев. Россия – на третьем. В пятёрке также Индия (320,9 тыс., + 11,9 тыс.) и Великобритания (296,4 тыс., +1,5 тыс.).

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