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В Гималаях разгорается индо-непальский инцидент

Москва, 15.06.2020
«Крыша мира», как нередко называют Гималаи, подтверждает незавидный статус одной из наиболее «горячих» точек планеты. Не успел в этом самом высокогорном регионе планеты стихнуть очередной территориальный конфликт между Индией и Китаем, как назревает новый – на этот раз все той же Индии, но теперь с Непалом.
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  • В Гималаях разгорается индо-непальский инцидент

Непальцы празднуют принятие парламентом конституционной поправки о включении в состав страны спорных территорий Калапани и Липулех. Свечами выложена новая карта Непала.

Zuma\TASS

В минувшую пятницу от рук непальских военных, охраняющих границу между Индией и Непалом, недалеко от округа Ситамархи, штат Бихар, погиб Викеш Ядав, а Умеш Рам и Удэй Такур получили ранения. Все трое – индийцы и являются гражданскими лицами.

Разобраться, кто прав, а кто виноват, как часто бывает в подобных случаях, нелегко. Известно, что инцидент произошел на непальской территории. Пострадавшие индийцы отправились к родственникам, живущим в Непале, очевидно, без разрешения. Они наткнулись на непальских пограничников, вспыхнула ссора.

Этот инцидент стал дальнейшим развитием произошедшего в мае обострения отношений между Дели и Катманду, вызванных территориальными притязаниями последнего на ряд спорных стратегически важных районов на границе между двумя странами. Непальцы, в частности, требуют Калапани и Липулех, перевал, связывающий Индию с Китаем. В субботу, то есть на следующий день после инцидента на границе, в Катманду прошла внеочередная сессия нижней палаты парламента, Палаты представителей, на которой депутаты практически единогласно проголосовали за включение в состав Непала Калапани и Липулеха, контролируемых сейчас Индией. Непальские законодатели намерены оформить присоединение спорных территорий конституционно, путем внесения поправок в главный закон страны.

По словам спикера Палаты представителей Агни Прасада Сапкоты, за новую карту проголосовали 258 из 275 депутатов, что значительно больше необходимых для принятия положительного решения двух третей голосов. Причем, ни один непальский законодатель не проголосовал против поправок.

Теперь вопрос с территориями и поправками должна решить верхняя палата парламента Непала, Национальная ассамблея. После одобрения, в чем никто не сомневается, законопроект попадет на стол президента Бидьи Деви Прачанды. Однако как поступит президент – большой вопрос. Прачанда, бывший глава правительства и лидер правящей Компартии Непала, заявил, что Катманду не хочет осложнений с Индией и намерен искать мирного решения конфликта.

«Мы хотим решить вопрос с Индией путем мирных переговоров на дипломатическом и политическом уровнях»,- заявил он в Палате представителей после голосования.

Естественно, в Индии не согласились с такими односторонними картографическими действиями соседей. Споры за Калапани и Липулех идут с момента образования независимой Индии. Последнее обострение отношений и появление новой карты началось в мае, после открытия Индией 80-километровой дороги, связывающей ее северный штат Уттаракханд с Липулехом и проходящей по территории, на которую претендует Катманду.

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