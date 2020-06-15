В Кремле оценили сроки представления доработанного плана поддержки экономики

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков оценил сроки представления доработанного плана поддержки экономики, отметив, что как раз точных сроков пока нет. По словам представителя Кремля, всё это будет в обозримом будущем, передаёт РИА Новости.

«В обозримой перспективе. Я сейчас точную дату говорить не буду, да и не смогу этого сделать», - сказал Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов.

При этом пресс-секретарь президента напомнил, что Путин рассмотрел рамочный план, представленный ему главой Кабмина Михаилом Мишустиным.

«Было дано поручение насытить его конкретными, более понятными положениями, конкретными пунктами, в том числе основываясь на результатах отраслевых совещаний, которые регулярно проводит российский лидер», – резюмировал Песков.

Напомним, 2 июня премьер-министр представил президенту план восстановления российской экономики. Глава государства предложил взять этот документ за основу, но доработать его, чтобы уже в июле приступить к его реализации. Позже председатель правительства поручил Минэкономразвития доработать этот документ и представить его в готовом виде до 19 июня.