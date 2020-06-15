Вход/Регистрация Подписка

В России прошёл первый исторический онлайн-форум «Цивилизация»

Москва, 15.06.2020
12 июня, в День России, в очередной раз прошёл форум «Цивилизация», который ежегодно становится одним из самых важных событий для любителей и ценителей истории России.
  • В России прошёл первый исторический онлайн-форум «Цивилизация»

Виртуальная площадка объединила различные форматы выступлений. В рамках события прошли дебаты российского военного историка, одного из крупнейших исследователей Великой Отечественной войны Алексея Исаева и доцента МПГУ Юрия Никифирова на тему «Мюнхенский сговор: желание мира или толчок Гитлера на Восток». Мнения историков разделились. «Это была череда ошибочных решений, но не злобных, без злого умысла», полагает Исаев. Юрий Никифиров, в свою очередь, уверен в обратном.

В ходе дебатов директора научно-просветительского проекта «Цифровая история» Егора Яковлева и военного историка Бориса Кипниса были выдвинуты аргументы в пользу гипотезы о том, что Россия накануне Февральской революции стояла на пороге победы в Первой мировой. Как считает Кипнис, победа была возможна за счёт преодоления кризиса вооружения русской армии, наличия стратегического резерва тяжёлой артиллерии и преодоления кризиса защиты неба.

Профессор кафедры источниковедения истории России СПбГУ Кирилл Назаренко рассказал, почему стратегия Петра Великого работает до сих пор. В качестве одной из причин профессор назвал грамотное и комплексное заимствование, которое благодаря симбиозу с российской культурой дало серьёзный толчок к развитию страны.

На форуме выступили многие профессиональные историки и учёные, в том числе военный историк, блогер, публицист Клим Жуков; доктор исторических наук Александр Филюшкин; доктор исторических наук, профессор МГПУ Александр Зданович; блогер, журналист и переводчик Дмитрий Пучков.

tsivilizatsiya_2.jpg

«Очевидный плюс форума состоит в том, что он объединил участников со всей страны вне зависимости от места проживания и рода деятельности, комментирует один из организаторов события Михаил Кудинов. — Время, в котором мы живём, уже называют новой ступенью человеческой истории. И сейчас особенно важно анализировать и оценивать события прошлого, мировой и национальной истории, ведь решения великих исторических личностей, принятые в далёком прошлом, помогут найти ответы на важные вопросы настоящего».

Помимо прослушивания лекций, зрители получили возможность посмотреть несколько эксклюзивных мини-фильмов, которые были сняты специально к форуму.

«Специально для форума мы сняли абсолютно эксклюзивные фильмы — повествования о различных людях и направлениях, которые популяризируют историю России в непривычном для обывателя формате», объясняет Михаил.

В этом году мероприятие прошло на платформе Synergy.Online — первом образовательном российском онлайн-проекте с доступом к многопрофильному контенту и услугам для бизнеса.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Илон Маск удачно прикрылся космическим интернетом
    Интенсивное развертывание на низкой околоземной орбите спутников системы Starlink связано не столько с желанием обеспечить инфраструктуру для развития цифровой экономики и беспилотного автотранспорта, сколько со стремлением DARPA усилить космический эшелон системы ПРО, обеспечив контроль за российскими и китайскими межконтинентальными баллистическими ракетами
  2. Объективка на Россию
    В петербургском Центральном выставочном зале «Манеж» создана совершенно неординарная фотовыставка «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum», которую нельзя пропустить, однако пока нельзя увидеть
  3. Не надо было заглядывать в американские нефтехранилища
    Заполняемость нефтехранилищ США ожидающих роста цен на нефть способна по меньшей мере насторожить. Редко публикуемый показатель общих запасов нефти в США достиг рекордного значения, и это еще без учета запасов в стратегическом резерве (SPR)
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама