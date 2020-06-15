В России прошёл первый исторический онлайн-форум «Цивилизация»

Виртуальная площадка объединила различные форматы выступлений. В рамках события прошли дебаты российского военного историка, одного из крупнейших исследователей Великой Отечественной войны Алексея Исаева и доцента МПГУ Юрия Никифирова на тему «Мюнхенский сговор: желание мира или толчок Гитлера на Восток». Мнения историков разделились. «Это была череда ошибочных решений, но не злобных, без злого умысла», — полагает Исаев. Юрий Никифиров, в свою очередь, уверен в обратном.

В ходе дебатов директора научно-просветительского проекта «Цифровая история» Егора Яковлева и военного историка Бориса Кипниса были выдвинуты аргументы в пользу гипотезы о том, что Россия накануне Февральской революции стояла на пороге победы в Первой мировой. Как считает Кипнис, победа была возможна за счёт преодоления кризиса вооружения русской армии, наличия стратегического резерва тяжёлой артиллерии и преодоления кризиса защиты неба.

Профессор кафедры источниковедения истории России СПбГУ Кирилл Назаренко рассказал, почему стратегия Петра Великого работает до сих пор. В качестве одной из причин профессор назвал грамотное и комплексное заимствование, которое благодаря симбиозу с российской культурой дало серьёзный толчок к развитию страны.

На форуме выступили многие профессиональные историки и учёные, в том числе военный историк, блогер, публицист Клим Жуков; доктор исторических наук Александр Филюшкин; доктор исторических наук, профессор МГПУ Александр Зданович; блогер, журналист и переводчик Дмитрий Пучков.





«Очевидный плюс форума состоит в том, что он объединил участников со всей страны вне зависимости от места проживания и рода деятельности, — комментирует один из организаторов события Михаил Кудинов. — Время, в котором мы живём, уже называют новой ступенью человеческой истории. И сейчас особенно важно анализировать и оценивать события прошлого, мировой и национальной истории, ведь решения великих исторических личностей, принятые в далёком прошлом, помогут найти ответы на важные вопросы настоящего».

Помимо прослушивания лекций, зрители получили возможность посмотреть несколько эксклюзивных мини-фильмов, которые были сняты специально к форуму.

«Специально для форума мы сняли абсолютно эксклюзивные фильмы — повествования о различных людях и направлениях, которые популяризируют историю России в непривычном для обывателя формате», — объясняет Михаил.

В этом году мероприятие прошло на платформе Synergy.Online — первом образовательном российском онлайн-проекте с доступом к многопрофильному контенту и услугам для бизнеса.