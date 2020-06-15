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Вторая волна кризиса стучится в дверь, или о чем говорит рынок

Москва, 15.06.2020
#Мировой кризис
#Фондовый рынок
#Экономика
  • Вторая волна кризиса стучится в дверь, или о чем говорит рынок

Фото из открытых источников

Вторая волна коронакризиса уже здесь, во всяком случае, именно такой вывод можно сделать, глядя на распродажу фондовых активов, прокатившуюся в конце недели по всем рынкам.

Это и не удивительно, у инвесторов еще свежи воспоминания, когда стоимость акций рушилась на десятки процентов. Прошло всего пару месяцев, и на рынках снова появляются признаки паники.

Сейчас динамика рынков начинает напоминать события марта и апреля. Главный индикатор в мире финансов – американский индекс широкого рынка S&P 500 от своих максимумов рухнул за день почти на 7%, а в конце недели сумел отыграть лишь около 1%. Волатильность возрастает: покупатели начинают понимать, что были слишком смелыми в своих решениях.

Коронавирус снова в центре внимания. И хотя власти многих стран предупреждали, что снятие ограничительных мер может привести к новым вспышкам заболевания, трейдеры и инвесторы не слишком беспокоились по этому поводу. Но до поры до времени. Уже сейчас во многих штатах Америки, да и других странах, зарегистрировано увеличение случаев заболевания COVID-19.

Так, новая вспышка наблюдается в Пекине, хотя масштабы пока не столь значительны, власти мобилизуют силы для борьбы с ней. Штат Флорида сообщил о рекордном росте заболеваний, в Италии в субботу было выявлено в полтора больше зараженных, чем за последние месяц, а в Латинской Америке число случаев заболевания COVID-19 превысило 1,4 миллиона, в некоторых странах рост наблюдается рекордными темпами.

Сейчас главный страх для инвесторов – именно вторая волна заболеваний, так как это может обернуться повторным коллапсом экономики.

Кроме того, инвесторы теперь начинают внимательно следить за выходящей макроэкономической статистикой, оценивая реальные последствия прошедших месяцев. И здесь, откровенно говоря, особых поводов для оптимизма нет. Не зря Федеральная резервная система предостерегала от излишнего оптимизма по поводу майского отчета по рынку труда. К слову, за прошедшую неделю заявки на пособие по безработице подали еще более полутора миллионов американцев, а за три месяца более 42 миллионов. Восходящий тренд со знаком минус сохраняется.

«Изначально мы как раз придерживались такого мнения, что рост рынков – это аванс. Дальше трейдеры и инвесторы будут смотреть на статистику и оценивать реально состояние экономики после простоя. V-образного восстановления экономики не будет, это уже очевидно. Да и Федрезерв на своем последнем заседании не стал давать поводов для продолжения ралли», - поделился своим мнением старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.

Во втором квартале этого года Федеральная резервная система ожидает снижения ВВП на 30-40% с постепенным восстановлением во второй половине года. Тем не менее, возврат к предыдущим уровням займет еще как минимум два года.

Действительно, ситуация в экономике далека от идеала, многие компании банкротятся, и «Эксперт» ранее подробно об этом рассказывал. Теперь, даже если общие ожидания относительно менее интенсивного возвращения Covid-19 в целом оправдаются, то рынок внимательно будет изучать перспективы повторной блокировки экономики и возможные последствия такого шага. К слову, исключать такой сценарий нельзя.

«Начиная с июня на рынках наблюдалась явная перекупленность, об этом говорили, как многие индикаторы технического анализа, так и совершенно безумные покупки акций отстающих секторов, например, акции банков. Все это явный признак надвигающейся коррекции. Для сравнения, в начале года, перед самым обвалом, мы видели похожее по своим характеристикам ралли. И коррекция не заставила себя ждать, хотя масштабы ее даже превзошли наши прогнозы. Возможно, это связано с огромным количеством торговых роботов, которые в последние годы довольно сильно ускоряют все движения - как вниз, так и вверх», - сказал Стремоухов.

Падение фондовых рынков и других рисковых активов спровоцировало так называемое бегство в качество». Стоимость казначейских облигаций США резко выросла, а доходности десятилетних бумаг опускались до 0,65% - минимума с середины мая.

Впрочем, среди экспертов есть и другие мнения. Вполне возможно, рынок просто избавился от перекупленности, и в обозримой перспективе найдет новые поводы для роста.

Для этого, например, ФРС придется задействовать оставшийся арсенал, возможно, начать скупать акции напрямую. Кстати, ранее «Эксперты» писал, что для запуска новых стимулов Федрезерву потребуется новый обвал рынков. Вполне возможно, именно этот сценарий и будет реализован.

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