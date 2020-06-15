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Вызовы для фармацевтической промышленности на Иннопром онлайн

Москва, 15.06.2020
  • Вызовы для фармацевтической промышленности на Иннопром онлайн

Удалось ли отрасли справиться с выполнением возросших потребностей здравоохранения в начале 2020 года, деятельность международных фармацевтических производителей на территории РФ в период пандемии, глобальные цепочки поставок фармацевтических субстанций и химической продукции, преодоление зависимости поставок АФИ из Азии, регистрация вновь импортируемых фармсубстанций в нынешних условиях  — эти и другие вопросы станут основой дискуссии в рамках Иннопром онлайн 17 июня. Трансляция доступна для всех желающих по предварительной регистрации. Начало в 12:00.

В числе спикеров заявлены Первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб, Директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Филипп Романов, Заместитель руководителя Росздравнадзора Валентина Косенко, Генеральный директор Sanofi  в странах Евразийского региона Оксана Монж,  Генеральный директор «Росхимреактив» Ирина Вендило, генеральный директор компании «Герофарм» Петр Родионов  и другие.

Официальные партнеры сессии: франко-российская торгово-промышленная палата ССI France Russie, французская фармацевтическая компания Sanofi, BRIGHT WAY GROUP, а также центр корпоративных коммуникаций С-ГРУП.

Модерировать дискуссию будут первый вице-президент группы компаний "Формика" и директор деловой программы “ИННОПРОМ” Антон Атрашкин и Директор ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Владислав Шестаков.

INNOPROM ONLINE – проект, задачей которого является понять сегодня, какой будет глобальная промышленность завтра. Смогут ли технологии Индустрии 4.0 оперативно выдавать эффективные решения в условиях новой реальности? Какие новые подходы к управлению персоналом реально работают? Как изменится производственный процесс, в частности дуэт человека и машины? Как компании меняют свои стратегии и инвестиционные планы?  Трансляции проходят каждую среду на сайте Иннопром Онлайн в 12:00.

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