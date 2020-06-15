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Заместитель главы Минфина РФ раскаялся во введении нового нефтяного налога

Москва, 15.06.2020

Введение налога на добавленный доход (НДД) в России лишило российский бюджет 213 млрд руб. доходов по итогам 2019 года. В интервью агентству Reuters заместитель главы Минфина РФ Алексей Сазанов признался, что новый налоговый режим является самой большой ошибкой в его карьере.

«Как говорят в народе, «богатые богатеют, бедные беднеют». Вот НДД – это и есть самая наглядная демонстрация данной фразы. Проанализировав итоги введения НДД, могу честно признаться, что лично для меня это самая большая ошибка за всё время работы в Минфине», – сказал чиновник.

При этом он отметил, что сумма выпадающих из-за режима НДД поступлений сопоставима со стоимостью налоговых каникул для пострадавшего от пандемии коронавируса СOVID-19 малого и среднего бизнеса за два квартала.

«А получилось так, что у нас их забрали, обвели вокруг пальца...», – подчеркнул он.

По его мнению, не исключён вариант отмены налога. Но пока говорить об этом рано, поэтому заместитель главы Минфина пообещал вернуть потерянные деньги в течение нескольких лет. Как пояснил чиновник, сделано это будет за счёт повышающих коэффициентов к базовой ставке НДПИ.

«Но делаться это будет постепенно не за один год. Ключевой момент здесь – пересмотр понижающих коэффициентов по НДПИ по 1 и 2 категориям. Коэффициенты будут повышены», – пояснил чиновник, добавив, что Минфин не станет настаивать на отмене режима НДД, а будет пытаться искоренить изъяны.

Кроме того, Сазанов рассказал, что Минфин не планирует каких-либо налоговых послаблений для нефтяников на фоне падения добычи из-за ОПЕК+ и пандемия коронавируса COVID-19.

«В любом случае, хочу сказать, что налоговый маневр в нефтяной отрасли себя полностью оправдал, и Минфин не планирует пересматривать демпфирующую надбавку, ставшую спасательным кругом для казны в тяжёлые времена», – резюмировал замминистра финансов, посоветовав нефтяным компаниям, которые жалуются на падение прибыли в условиях обвала цен и коронавируса, иметь совесть и не надеяться на новые льготы.

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