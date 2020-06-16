Вход/Регистрация Подписка

В Оксфорде установили антикоронавирусные свойства известного лекарства

Москва, 16.06.2020

Английский портал BBC 16 июня сообщил о новой находке врачей – эффективном лекарстве от коронавирусной инфекции (COVID-19). Дешевое и широко распространенное стероидное средство, дексаметазон, может снизить уровень смертности на треть по прогнозам экспертов.

Лекарство не инновационная разработка, оно используется еще с 60-х годов прошлого века для лечения широкого спектра заболеваний (астма, эндокринные, отек головного мозга, аллергия и т.д.). Препарат способен бороться с ущербом, который наноситься организму с ослабленным иммунитетом. Если быть точнее, лекарство предотвращает «цитокиновый шторм», когда антитела начинают разрушать клетки и ткани, принимая их за враждебные.

Ученые из Оксфордского университета провели испытания дексаметазона, в результате которых было выявлено, что лекарство сокращает риск летального исхода с 40% до 28% для пациентов на искусственной вентиляции легких и с 25% до 20% для пациентов, нуждающихся в дополнительном кислороде.

Большинство пациентов не нуждаются в искусственной вентиляции и дополнительном кислороде, но для остальных дексаметазон, как сообщает глава испытаний профессор Питер Хорби, пока что единственный препарат, способный не только облегчить симптомы заболевания, но и привести к полному оздоровлению. Хорби также подчеркнул доступность этого лекарства.

Действительно, в России также дексаметазон относится к весьма недорогим препаратам.

Тем не менее, эксперты категорически не советуют покупать препарат для самолечения. Это достаточно сильное гормональное средство, которое не следует принимать без рецепта врача. Более того, испытания в Оксфорде показали, что на людей с легкими симптомами лекарство почти не действует и может лишь нанести вред организму.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Илон Маск удачно прикрылся космическим интернетом
    Интенсивное развертывание на низкой околоземной орбите спутников системы Starlink связано не столько с желанием обеспечить инфраструктуру для развития цифровой экономики и беспилотного автотранспорта, сколько со стремлением DARPA усилить космический эшелон системы ПРО, обеспечив контроль за российскими и китайскими межконтинентальными баллистическими ракетами
  2. Объективка на Россию
    В петербургском Центральном выставочном зале «Манеж» создана совершенно неординарная фотовыставка «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum», которую нельзя пропустить, однако пока нельзя увидеть
  3. Не надо было заглядывать в американские нефтехранилища
    Заполняемость нефтехранилищ США ожидающих роста цен на нефть способна по меньшей мере насторожить. Редко публикуемый показатель общих запасов нефти в США достиг рекордного значения, и это еще без учета запасов в стратегическом резерве (SPR)
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама