В Оксфорде установили антикоронавирусные свойства известного лекарства

Английский портал BBC 16 июня сообщил о новой находке врачей – эффективном лекарстве от коронавирусной инфекции (COVID-19). Дешевое и широко распространенное стероидное средство, дексаметазон, может снизить уровень смертности на треть по прогнозам экспертов.

Лекарство не инновационная разработка, оно используется еще с 60-х годов прошлого века для лечения широкого спектра заболеваний (астма, эндокринные, отек головного мозга, аллергия и т.д.). Препарат способен бороться с ущербом, который наноситься организму с ослабленным иммунитетом. Если быть точнее, лекарство предотвращает «цитокиновый шторм», когда антитела начинают разрушать клетки и ткани, принимая их за враждебные.

Ученые из Оксфордского университета провели испытания дексаметазона, в результате которых было выявлено, что лекарство сокращает риск летального исхода с 40% до 28% для пациентов на искусственной вентиляции легких и с 25% до 20% для пациентов, нуждающихся в дополнительном кислороде.

Большинство пациентов не нуждаются в искусственной вентиляции и дополнительном кислороде, но для остальных дексаметазон, как сообщает глава испытаний профессор Питер Хорби, пока что единственный препарат, способный не только облегчить симптомы заболевания, но и привести к полному оздоровлению. Хорби также подчеркнул доступность этого лекарства.

Действительно, в России также дексаметазон относится к весьма недорогим препаратам.

Тем не менее, эксперты категорически не советуют покупать препарат для самолечения. Это достаточно сильное гормональное средство, которое не следует принимать без рецепта врача. Более того, испытания в Оксфорде показали, что на людей с легкими симптомами лекарство почти не действует и может лишь нанести вред организму.