Число заболевших коронавирусом в мире превысило 8 млн человек

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, число зарегистрированных случаев коронавируса в мире превысило восемь миллионов. Напомним, проект обновляет данные в режиме реального времени.

По состоянию на 02:15 по московскому времени 16 июня, в мире был зафиксирован 8 003 021 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, из которых число безвозвратных потерь составило 435,6 тысяч, более 3,8 миллионов человек успешно перебороли болезнь.

По количеству заболевших лидером антирейтинга являются по-прежнему США, где на утро 16 июня зафиксировано более 2,1 миллиона случаев, число погибших от инфекции в Соединенных Штатах также самое большое - более 116 тысяч человек. На втором месте стремительно растущая Бразилия, в стране уже более 888 тыс. диагнозов и около 43,9 тысяч смертей. В России нарастающим итогом более 536 тысяч случаев инфицирования, что оставляет РФ на третьем месте. В пятерке Индия и Великобритания.

Больше всего вылечившихся от коронавируса также в США - более 576 тысяч человек. В Бразилии 472 тысячи человек успешно справились с инфекцией, в России 284 тысячи человек перебороли болезнь.

Напомним, в конце прошлого года в китайском мегаполисе Ухань была зафиксирована вспышка неизвестной ранее инфекции. ВОЗ сначала объявила ситуацию чрезвычайным происшествием международного значения, позже 11 марта организация объявила о начале пандемии.