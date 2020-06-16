Вход/Регистрация Подписка

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 8 млн человек

Москва, 16.06.2020
  • Число заболевших коронавирусом в мире превысило 8 млн человек

Из открытых источников

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, число зарегистрированных случаев коронавируса в мире превысило восемь миллионов. Напомним, проект обновляет данные в режиме реального времени.

По состоянию на 02:15 по московскому времени 16 июня, в мире был зафиксирован 8 003 021 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, из которых число безвозвратных потерь составило 435,6 тысяч, более 3,8 миллионов человек успешно перебороли болезнь.

По количеству заболевших лидером антирейтинга являются по-прежнему США, где на утро 16 июня зафиксировано более 2,1 миллиона случаев, число погибших от инфекции в Соединенных Штатах также самое большое - более 116 тысяч человек. На втором месте стремительно растущая Бразилия, в стране уже более 888 тыс. диагнозов и около 43,9 тысяч смертей. В России нарастающим итогом более 536 тысяч случаев инфицирования, что оставляет РФ на третьем месте. В пятерке Индия и Великобритания.

Больше всего вылечившихся от коронавируса также в США - более 576 тысяч человек. В Бразилии 472 тысячи человек успешно справились с инфекцией, в России 284 тысячи человек перебороли болезнь.

Напомним, в конце прошлого года в китайском мегаполисе Ухань была зафиксирована вспышка неизвестной ранее инфекции. ВОЗ сначала объявила ситуацию чрезвычайным происшествием международного значения, позже 11 марта организация объявила о начале пандемии.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Илон Маск удачно прикрылся космическим интернетом
    Интенсивное развертывание на низкой околоземной орбите спутников системы Starlink связано не столько с желанием обеспечить инфраструктуру для развития цифровой экономики и беспилотного автотранспорта, сколько со стремлением DARPA усилить космический эшелон системы ПРО, обеспечив контроль за российскими и китайскими межконтинентальными баллистическими ракетами
  2. Объективка на Россию
    В петербургском Центральном выставочном зале «Манеж» создана совершенно неординарная фотовыставка «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum», которую нельзя пропустить, однако пока нельзя увидеть
  3. Не надо было заглядывать в американские нефтехранилища
    Заполняемость нефтехранилищ США ожидающих роста цен на нефть способна по меньшей мере насторожить. Редко публикуемый показатель общих запасов нефти в США достиг рекордного значения, и это еще без учета запасов в стратегическом резерве (SPR)
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама