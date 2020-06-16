Диетолог посоветовал, как правильно готовить окрошку с учётом особенностей здоровья

Диетолог Ольга Григорьян – ведущий научный сотрудник НИИ Питания Российской академии наук (РАН) – рассказала, как правильно готовить окрошку с учётом особенностей здоровья. В интервью радиостанции «Говорит Москва» она пояснила, что и квас, и кефир будут являются очень полезными заправками для окрошки.

При этом диетолог пояснила, что тем, кто страдает недугами желудочно-кишечного тракта лучше заправлять окрошку кефиром или айраном и не класть в суп редиску, а также не использовать хрен и другие острые приправы. По её словом, все кисломолочные продукты очень полезны в жару.

«Во-первых, они утоляют жажду, во-вторых, улучшают перевариваемость пищи, повышая кислотность в желудке. А это многим необходимо, так как гипоацидные гастриты, то есть заболевания желудочно-кишечного тракта с пониженной секрецией соляной кислоты, желудочного сока, встречаются часто. Если у людей есть потребность в кислых напитках, то такие ингредиенты, как кефир или, например, айран – походят», – пояснила Григорьян.

Однако, она подчеркнула, что окрошка полезна не всем. В частности, с осторожностью к этому блюду должны относиться те, у кого язвенная болезнь находится в стадии обострения. Не очень подходит окрошка и людям с обострениями панкреатита и желчнокаменной болезни. Помимо этого, некоторые компоненты, которые входят в этот холодный суп, могут вызвать аллергическую реакцию.

Наша справка

Окрошка – традиционное блюдо национальной русской кухни, холодный суп. Представляет собой смесь мелко нарезанных различных видов мяса или рыбы, овощей и солений, пряных трав (мелко нарезанный зелёный лук, петрушка, укроп, сельдерей, кервель, эстрагон), заправленную специальным белым окрошечным квасом или окрошечным квасом пополам с хлебным, а также сметаной или кефиром.

В качестве жидкой основы холодного супа в настоящее время также используют такие продукты, как молочная сыворотка, пиво, разбавленный уксус, берёзовый квас, айран, минеральная вода, мясной бульон, чайный гриб, свекольный бульон, майонез, а также соки из овощной смеси.