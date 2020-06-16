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Европа начинает готовиться к войне без США

Москва, 16.06.2020
#Из жизни Евросоюза
#Глобальные угрозы
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  • Европа начинает готовиться к войне без США

Президент Франции Эммануэль Макрон на авианосце "Шарль де Голль"

ТАСС

Министры обороны стран членов Евросоюза обсудят в предстоящий четверг углубление сотрудничества в сфере обороны на фоне обострения отношений между США и Китаем и резким повышением опасности военного конфликта между ними.

К расширению военной кооперации призывают Германия и Франция. В этих призывах нет ничего нового, но сейчас они звучат в условиях повышенной угрозы возникновения военного конфликта между Вашингтоном и Пекином.

Франко-германский призыв содержится в специальной аналитической записке, составленной французскими и немецкими аналитиками. Как сообщает Bloomberg, сотрудники которого видели документ, необходимость усиления интеграции в сфере обороны объясняется «возвратом борьбы за власть и конфронтации и вытекающей отсюда угрозы мировому порядку».

К этому же вынуждают Европу и оставляющие желать лучшего собственные отношения с Америкой и недавние угрозы Дональда Трампа вывести из Германии около 10 тысяч американских военнослужащих, а также его заявление, что американская армия больше не будет улаживать конфликты между другими странами.

Документ предлагает поручить спецслужбам стран членов ЕС проанализировать до конца года угрозы и вызовы существующему сейчас мировому порядку. И на основе этого анализа решать, как усилить в будущем объединенные оборонительные возможности блока в большом спектре областей. Начиная от миротворческой деятельности и заканчивая освоением космоса и кибербезопасностью.

В Евросоюзе уже действуют несколько инициатив по углублению оборонного сотрудничества. Однако после прихода пандемии коронавируса акцент на углубление и расширение кооперации в военной сфере резко усилился.

Разведслужбам не случайно дано время для анализа обстановки именно до конца года. К тому времени в США должны пройти президентские выборы, результат которых может иметь большое значение для уточнения оборонной политики ЕС.

Еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также подчеркнул, что одновременно ЕС намерен начать диалог с США о вызовах, которые несет более агрессивная политика Китая. Это необходимо для лучшего понимания проблем, стоящих сейчас перед Западом.

Глава европейской дипломатии выступил с этим заявлением после двухчасовой видеоконференции между министрами иностранных дел стран членов ЕС и госсекретарем США Майком Помпео. На встрече обсуждался широкий круг вопросов, включая Китай и потенциальную аннексию Израилем палестинских территорий на западном берегу реки Иордан.

По словам Борреля, противостояние между США и КНР сейчас является главной темой сегодняшней международной политики. При этом Брюссель ощущает усиливающее давление, участники противостояния требуют от Европы определиться, с кем она.

Ряд европейских стран считают, что ЕС не может занимать нейтральную позицию в противостоянии Америки и Китая. Известно, что сам Боррель не любит говорить о новой холодной войне. Он считает, что все крупные международные вопросы, включая торговлю и  борьбу с климатическим кризисом, требуют участия Пекина. В то же самое время Европа разделяет с Америкой не только общие ценности, но и раздражение от того, что Пекин под разными предлогами старается не пускать западные компании, включая европейские, на китайские рынки.

Европейских политиков также тревожит угроза внесения Вашингтоном в черный список тех компаний Старого Света, которые сотрудничают с Huawei.

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