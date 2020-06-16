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Индексы подросли на нефтяном скачке

Москва, 16.06.2020

Цена нефти Brent пошла вверх, Мосбиржа до конца лета запустит торги иностранными акциями из индекса S&P 500, а Минздрав заявил, что полностью отказаться ограничений из-за коронавируса можно будет только к февралю 2021 года. На этом фоне российский рынок акций рос.
Во вторник индекс Мосбиржи впервые с 5 июня закончил торговую сессию в плюсе: показатель вырос на +1,08% до 2748,3 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,73% до 1242,72 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 19:30 мск она стоила – 40,28 долларов за баррель (+1,41%). Российская валюта немного слабела – 69,69 рублей за доллар.
Ситуация на рынке нефти во вторник вселяла надежду. Фьючерсы на Brent выросли как на лондонской бирже ICE, так и на Мосбирже. Показатели подтолкнула новость о том, что правительство США может поддержать экономику еще одним крупным вливанием - 1 трлн долларов. Рост котировок положительно сказался на бумагах «Лукойла» (+2,43%), «Роснефти» (+1,43%), «Сургутнефтегаза» (обыкновенные +1,50%, «префы» +0,97%), «Транснефти» (+0,45%), «Башнефти» (обыкновенные +1,75%, «префы» +1,72%). Дополнительный толчок акциям «Газпром нефти» (+1,33%) дала новость о рекордно высоких дивидендах по итогам 2019 года - из расчета 37,96 рублей на акцию - это на 26,6% больше, чем в 2018 году. Не поддержали общую тенденцию к росту бумаги «Татнефти» (обыкновенные -0,10%, «префы» -0,55%)
Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело против сотрудников «Норникеля» из-за сброса сточных вод в реку Красноярского края в 2017‒2019 годах.  Ранее на территории ТЭЦ «дочки» компании в Норильске произошла крупная авария. Несмотря на это акции компании росли (+2,17%). Лучше рынка также торговались бумаги «Русгидро» (+5,63%), строительной «ЛСР» (+3,68%), АФК «Системы» (+2,83%). На новостях о намерениях россиян путешествовать по России летом шли вверх котировки «Аэрофлота» (+2,24%).

По итогам сессии просели акции ритейлеров «Детский мир» (-1,33%), «Магнит» (-0,89%), X5 Retail group (-0,39%).

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