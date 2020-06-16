Инвестиции в стартапы стимулируют законом

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о конвертируемом займе , подготовленный группой депутатов. Как говорится в пояснительной записке к документу, он направлен на стимулирование вложений в инвестпроекты на начальном этапе (стартапы). Это позволит создать эффективный и прозрачный механизм для осуществления венчурных инвестиций, обеспечит баланс интересов инвесторов и участников проектов, уравновесив риски.

Законопроект предусматривает заключение договора конвертируемого займа, который предусматривает право заимодавца вместо возврата денег и процентов по нему потребовать от хозобщества-заемщика «размещения займодавцу дополнительных акций определенной категории (типа)». При этом, согласно документу, такие договоры смогут заключаться только с непубличными хозобществами, а кредитные и страховые организации будут не вправе их заключать.

Конвертируемый заем позволяет привлечь финансирование в проект на его начальном этапе с условием, что к определенному сроку или при ряде условий компания-заемщик вернет деньги с процентами или передаст инвестору долю в капитале. При этом для инвесторов он выгоден тем, что не обязывает их сразу же приобретать долю в стартап-компании, а та может осуществлять проект без вмешательства посторонних лиц.

«Целью законопроекта является стимулирование роста инвестиций в малый и средний бизнес, прежде всего, в высокотехнологичные проекты, которые требуют значительной поддержки на самых ранних стадиях развития, путем создания правового механизма, обеспечивающего баланс интересов инвестора и реципиента», — поясняют авторы законопроекта.

Баланс интересов

В целом, это хорошая инициатива, так как речь идет о добавлении на законодательном уровне нового вида конвертируемого займа, уверен и управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев. Это благоприятные изменения как для собственников бизнеса, так и для инвесторов, так как у них появится еще один вариант оформления отношений. Для инвесторов этот механизм интересен тем, что можно на начальном этапе не приобретать долю в компании, а для собственников – свободой действий без внешнего давления. При этом стоит понимать, что сами по себе эти изменения в законодательстве вряд ли приведут к значительному росту инвестиционной активности, так как многие в условиях неопределенности предпочтут не вкладывать деньги в стартапы. Тем не менее, в долгосрочный перспективе этот вид конвертируемого займа может стать эффективным и рабочим механизмом для оформления отношений между инвесторами и владельцами компаний.

В случае конвертируемого займа у инвестора есть выбор – вернуть деньги (если проект не стал успешным) либо получить долю в компании (если у проекта есть хорошие перспективы для развития), обращает внимание эксперт. Права акционера при этом инвестор на начальной стадии не получает, что означает свободу действий для владельцев компании. Из нюансов можно выделить потолок оценки при конвертации, когда стороны договариваются о максимальной стоимости компании, используемой при конвертации, даже если фактическая стоимость намного выше (это гарантия для инвестора получить определенную долю).

Возможны варианты

По сути, отмечает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, ничего принципиального в инициативе нет. Речь идет о конвертируемом займе или Convertible note agreement – это самый популярный механизм венчурного инвестирования высокотехнологичных стартапов и во всем мире, и в России. Если не вдаваться в детали, в общих чертах механизм выглядит так: есть перспективный и многообещающий стартап, у основателей которого есть идея, но нет денег, они обращаются к инвестору (венчурный фонд, частный инвестор, бизнес-ангел и тп) и просят у него вложиться в проект.

Инвестору проект нравится, но становиться соучредителем он не готов, а вот предложить заем - вполне. Тогда учредители стартапа и инвестор заключают договор, согласно которому они оценивают стартап, который по факту еще не стоит ничего, в условные 100 млн рублей, инвестор предлагает им заем на сумму 49 млн рублей, которые по факту наступления какого-то значимого события, например, старта продаж разработанного учредителями продукта, могут быть конвертированы в акции стартапа. Таким образом кредитор может стать бенефициаром, то есть акционером.

А может и не стать, отмечает юриста: например, если стартап к оговоренному сроку или на дату наступления некоего значимого события так не достиг результатов. В этом случае инвестор выступает в качестве кредитора и добивается возврата инвестиций, тогда как в качестве акционера мог бы быть привлечен к субсидиарной ответственности по долгам стартапа перед прочими кредиторами, то есть не только потерял бы вложенные средства, но еще бы и расплачивался по чужим долгам.

Дорога ложка к обеду

«Повторюсь, что это исключительно распространенный механизм инвестирования в технологичные стартапы на ранних стадиях их развития. И в нашей стране эти принципы тоже работают с той только разницей, что в России не существует договора о конвертируемом займе как такового. То есть нет четко прописанного в законе порядка заключения такого договора, это усложняет процесс и требует колоссального объема подготовительных работ, чаще всего требующих привлечения консультантов», – говорит Дмитрий Горбунов.

От того, каким образом будут составлены документы, во многом зависит, какие права получит инвестор, который изначально выступает в сильной позиции по отношению к учредителям стартапа, а потому изначально формируются риски последующего захвата бизнеса еще на ранних стадиях его формирования. То есть, заключает юрист, инициатива, призванная привести в порядок законодательную базу, связанную с конвертируемыми займами выглядит исключительно своевременной.