Курс доллара: рубль ждет важное событие

После мощного падения в конце прошлой недели рубль совсем чуть-чуть отыграл свои позиции к основным резервным мировым валютам. В понедельник вечером на торгах Московской биржи курс доллара составил 70,14 руб., что на 6,5 коп. ниже уровня закрытия торгов четверга. Курс евро составил 79,04 руб., потеряв с закрытия последних торгов 15,75 коп.

При этом новая торговая неделя началась с очередного проседания рубля, который в паре с долларом торговался по 70,70. В дальнейшем курс национально валюты стабилизировался у отметки 70,00 руб., колеблясь у этого уровня уже до самого вечера. Таким образом, рубль смог вчера всё-таки немного отыграть, как к доллару, так и к евро, традиционно следуя за мировыми ценами на нефть.

По данным на 19:00 мск на Лондонской бирже «чёрное золото» марки Brent торговалось по 38,89 долл. за бочку, увеличившись на 0,41%. В это же время контракты на нефть сорта WTI на Нью-Йоркской бирже опустились в цене на 0,5% – до 36,08 долл. за баррель. Напомним, за минувшей неделю Brent подешевела сразу на 8,4%, WTI – на 8,3%. Именно это и отбросило рубль накануне длинных выходных в России к отметке за 70,00 руб.

Поэтому небольшое восстановление нефтяных котировок позволило рублю немного отыграть свои позиции. При этом инвесторы пока продолжают «холодно» относиться к риску, с тревогой наблюдая за новостями из Китая, где вновь заговорили о второй волне коронавируса COVID-19.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что на оптовом рынке «Синьфади», расположенном районе Фэнтай в Пекине были выявлены несколько случаев коронавируса. После чего в этом районе столицы Поднебесной было введено военное положение. Всего за минувшие сутки в КНР были выявлены 67 новых случаев заражения COVID-19. Это вызвало панику не только в Китае, но и на валютных площадках – инвесторы опасаются, что эпидемия коронавируса вновь с новой силой распространится по планете, негативно сказавшись на восстановлении мировых экономик.

Прогноз экспертов по курсу рубля

Гельды Союнов из УК «Промсвязь», напомнив, что поддержку рублю вчера оказывало восстановление мировых цен на «чёрное золото» марки Brent до отметки 38 долл. за баррель, отметил, что если в ближайшее время не произойдёт быстрого восстановления розничных продаж, то инвесторы станут пересматривать сценарии скорого возврата активности до уровней начала года и приступят к активной распродаже валют EM, к которым относиться и рубль.

«Естественно, это очень больно ударит по российской валюте, отправив рубль за отметку в 72,00. Во второй же половине этой недели на курс будет влиять заседание ЦБ РФ, которое состоится в пятницу», - отметил Союнов.

Ещё накануне эксперты подчёркивали, что при резком снижении ключевой ставки можно ожидать падение рубля, но оно, по их мнению будет кратковременным. Об этом, в частности, говорил Олег Богданов из QBF.

«Поэтому каких-то серьёзных движений до конца недели я не ожидаю. В самом худшем случае курс рубля к доллару снова уйдёт за отметку 70,00. Но крутого пике, точно не произойдёт», – отмечал он.

В свою очередь Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» полагает, что на рынках до сих пор присутствуют ожидания того, что регулятор может снизить ставку сразу на 100 б.п.

«Но всё-таки более вероятен вариант со смягчением на 50 б.п. Такой вывод можно сделать, внимательно проанализировав заявления главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, которая отмечала, что Банк России предпочитает действовать постепенно. В этой связи, можно сделать прогноз, что мягкий вариант снижения ставки на 50 б.п. не лишит нашу валюту положительной доходности. Это означает, что при улучшении внешней ситуации вновь станет актуальной стратегия carry trade, а рубль в паре с долларом до конца рабочей недели будет торговаться в достаточно широком коридоре 68,50-70,00», – резюмировал он.

Между тем, эксперты одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs повысили прогноз по ряду валют EM, особенно отмечая рубль.

«Многие валюты развивающихся стран сейчас выглядят значительное привлекательнее валют DM, так как первые отыграли меньше понесённых в этом году потерь и благодаря этому выглядят более перепроданными», – пояснили они.

В частности, аналитики инвестиционного банка, отметили привлекательность российского рубля, однако указали и на некоторую неопределенность его перспектив из-за туманных прогнозов по дальнейшей динамике мировых цен на нефть.

«В условиях масштабного снижения курса доллара могут подорожать валюты развивающихся стран, экономика которых сейчас находится в более уязвимом положении. Среди таких валют можно выделить рубль, однако многое будет зависеть от того, в каком направлении в ближайшее время буду двигаться нефтяные котировки», – подчеркнули эксперты Goldman Sachs.