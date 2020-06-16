Названы города РФ, отказавшиеся проводить парад Победы

Власти Ярославля, Пскова, Перми, Пензы, Вологды, Орла, Курска, Белгорода, Саранска, Челябинска, Нижнего Тагила, Якутска и Петропавловска-Камчатского приняли решение перенести или отменить парад в честь 75-летия Победы в Великой отечественной войне, сообщает РБК. Главной причиной называется сложная эпидемиологическая ситуация на фоне распространения коронавируса. Ранее парад Победы был перенесен с 9 мая на 24 июня из-за распространения коронавируса в России.

В Кремле сообщили, что с пониманием относятся к подобным решениям местных властей. Как заявил пресс- секретарь президента Дмитрий Песков в регионах лучше знают эпидемиологическую обстановку в своих областях и городах.

«Это прерогатива руководителей регионов, те самые особые полномочия, которыми они были наделены на фоне эпидемиологической опасности, и они их реализуют», - сообщил Песков.

Ранее о том, что парады пройдут в девяти городах-героях и 19 городах, где размещаются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

В конце мая президент Владимир Путин объявил датой проведения парада 24 июня, которое объявлено нерабочим днем.