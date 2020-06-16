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Обновленный модельный ряд Nissan станет основой укрепления бизнеса компании в России

Москва, 16.06.2020
Rомпания Nissan объявила о намерении реструктурировать бизнес в России и полностью обновить модельную линейку в ближайшие четыре года.
#Авто
  • Обновленный модельный ряд Nissan станет основой укрепления бизнеса компании в России

предоставлено пресс-службой

Компания планирует достичь стабильного роста благодаря дальнейшему развитию бренда Nissan, а именно укреплению его позиций в тех сегментах, где автомобили бренда пользуются особой популярностью у россиян – в классе кроссоверов и внедорожников. Кроме того, впервые Nissan представит на российском рынке свою новинку в сегменте электромобилей.

Основное внимание будет уделено обновлению моделей в сегментах B-SUV, C-SUV и D-SUV. На рынок будут выведены новые модели, а также обновленные варианты уже представленных в российской линейке Nissan кроссоверов и внедорожников. Все они будут оснащены передовыми технологиями Nissan в рамках стратегии NIM (Nissan Intelligent Mobility): новым поколением системы помощи водителю ProPILOT и современными connectivity-возможностями (которые обеспечивают связь между вашим автомобилем и другими участниками дорожного движения, а также объектами инфраструктуры).

В рамках новой стратегии, направленной на дальнейшее развитие и укрепление бренда Nissan, принято решение о завершении производства автомобилей под брендом Datsun на заводе АО «Автоваз» в Тольятти в декабре 2020 года. Это позволит консолидировать ресурсы, укрепить позиции Nissan в России сегодня, а также обеспечит прочный фундамент для дальнейшего роста и развития в будущем. 

Главной движущей силой для реализации будущего плана станут производственные мощности и Исследовательский центр Nissan в Санкт-Петербурге, которые позволяют выпускать автомобили, полностью соответствующие предпочтениям российских покупателей.

Франк Торрес, Вице-президент, отвечающий за операции Nissan в России, сказал: «Компания Nissan намерена оставаться активным участником российского рынка и продолжать инвестиции для обеспечения устойчивого роста нашего бизнеса в будущем».

“Мы знаем, что кроссоверы и внедорожники, такие как Qashqai, X-Trail и Murano, пользуются особой популярностью у российских потребителей. Эти модели адаптированы к локальным условиям эксплуатации и производятся в России, и в ближайшие годы мы представим их обновленные версии. Более того, мы планируем предоставить покупателям в России возможность официально приобрести электрический автомобиль Nissan”.

В 2010 году компания Nissan представила первый в мире массовый электромобиль Nissan Leaf, который и сегодня сохраняет позиции бестселлера в сегменте EV. До настоящего времени продажи электромобилей в России носили единичный характер. Согласно новому плану и глобальной стратегии бренда, в ближайшие годы Nissan рассматривает возможность вывести на российский рынок новый электрический автомобиль.

Компания продолжит предоставлять услуги послепродажного обслуживания и продаж запчастей для более чем 130 тысяч владельцев Datsun через сеть авторизованных дилерских центров Nissan. Политика предоставления гарантии останется без изменений.

Решение о завершении производства Datsun не затрагивает другие рынки, на которых представлен бренд, и также никак не влияет на работу Infiniti в России.

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