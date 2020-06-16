Полицейский и сотрудник Росгвардии погибли в ходе перестрелки в Ингушетии

полиции и сотрудник Росгвардии, а также двое местных жителей.

По информации агентства «Интерфакс», которое ссылается на свой источник, речь идёт об участковом уполномоченном отдела МВД по Назрани капитане полиции Адаме Медове и его двоюродном брате – водителе батальона полиции Управления вневедомственной охраны республиканской Росгвардии.

Во время конфликта со стрельбой смертельные ранения также получили двое местных жителей. При этом отмечается, что трое из погибших – родственники. Среди пострадавших – 7 человек – они тоже входят в клан Медовых. Всего в конфликте участвовали около 15 человек.

Согласно предварительной информации, причиной перестрелки мог стать семейный конфликт, предположительно, «земельный спор» между двумя родственниками.