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Рыбу из Европы назвали причиной случаев коронавируса в Пекине

Москва, 16.06.2020
После обнаружения 36 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 на втором городском рынке морепродуктов пекинские власти объявили о начале в столице «чрезвычайного периода»: закрыты почти половина жилых кварталов, как обычно, уволены чиновники, а медики предупредили, что риск новой вспышки «крайне высок».
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  • Рыбу из Европы назвали причиной случаев коронавируса в Пекине

На рынке в Пекине

Zuma\TASS

В понедельник было объявлено о 49 новых заражениях коронавирусом в Пекине. Причем, 36 из них связаны с огромным продовольственным рынком «Синьфади», расположенным в юго-западном районе Пекина – Фэнтай. Заражения выявлены в той части рынка, где торгуют морепродуктами.

После того, как стало очевидно, что рынок является эпицентром новой вспышки коронавируса, он был закрыт. Карантинные меры также были объявлены в 21 жилом столичном районе рядом с Синьфади, в которых проживает около 90 тысяч человек. Жителям велено без необходимости не выходить из домой и сдавать тесты на коронавирус.

После того, как случаи заражения с Синьфади прослежены на втором рынке морепродуктов в районе Хайдянь, закрыт и он.

Объявление «чрезвычайного период» объясняется тем, что до этого почти два месяца, 55 дней все новые случаи заражения коронавирусом в столице были завезены из других мест. В последние же четыре дня были зафиксированы 79 случаев «внутреннего» заражения.

Сейчас в Китае начинают бояться столичных жителей так же, как еще совсем недавно боялись уханьцев. Власти нескольких городов посоветовали своим жителям не ездить в Пекин, а в Дацине, провинция Хэйлунцзян, приезжих из столицы отправляют в 21-дневный карантин.

Меры оправданы, потому что в провинции Ляонин уже выявлены два случая заражения коронавирусом, принесенные из Пекина, а в Хубэе – три. В понедельник обнаружено новое заражение COVID-19, связанное со столицей, и в провинции Сычуань. После того, как анализы 17 пассажиров авиарейса Гуанчжоу-Дакка (Бангладеш) дали положительный результат, рейс был отменен.

В Пекине тем временем усиливаются меры безопасности. На столичных улицах, к примеру, можно услышать регулярно повторяемые через громкоговорители объявления о карантине. На смартфоны столичным жителям поступают сообщения с просьбой сообщить, если в последнее время они посещали рынок «Синьфади» или контактировали с теми, кто там был. Таким пекинцам придется пройти 14-дневную самоизоляцию.

Занятия в школах прекращены, а в магазинах и общественных местах вновь начались проверки температуры. Пресс-секретарь столичного комитета КПК Сюй Ин объявил на пресс-конференции, что примерно сто тысяч медиков и работников коммунальных служб «немедленно начали борьбу с эпидемией». На пресс-конференции было также объявлено, что по горячим следам были проверены на COVID-19 более 70 тысяч пекинцев и что у 59 человек результаты тестов были положительные.

После того, как следы коронавируса были обнаружены на разделочных досках, на которых разделывали лосося, из столичных магазинов срочно изъяли всего лосося и прекратили импорт этой рыбы из Норвегии. Происхождение «нового» коронавируса сейчас выясняется, но эпидемиологи предполагают, что его могли завезти из Европы.

Рынок «Синьфади» - самый большой продовольственный рынок. Кроме морепродуктов, на нем торгуют мясом и другими продуктами. На этом рынке отовариваются до 80% пекинцев. Его закрытие вызвало опасения дефицита продовольствия в столице.

Во избежание паники властям пришлось срочно объявлять, что продовольствия на городских складах достаточно и что ситуация с продовольствием под контролем. Городские власти также заверяют, что Пекин никогда не станет Уханем 2.

В Россию, в соответствии с режимом контрсанкций, импорт продуктов из Норвегии, включая рыбу, как и из стран ЕС, официально не осуществляется.

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