Прогноз погоды: россиянам пообещали тяжёлое лето-2020

Несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса COVID-19 планы многих россиян на летний отдых были нарушены – посетить зарубежные курорты летом 2020 не получится – наши соотечественники не огорчаются.

Своё внимание они переключили на внутренний туризм. Тем более, что почти на всех популярных курортах страны раннее ведённые ограничения уже сняты. Таким образом, все мы получили возможность свободного передвижения внутри страны.

В этой связи всё больше людей задаются вопросы, какие сюрпризы нам ещё принесёт это лето? А оно и так уже очень удивило своим капризный характером, нестабильным температурным фоном, жарой, которая периодически сменяется холодным фронтом с ливнями и грозами. Но как предупреждают синоптики, это только начало. Самое тяжёлое ещё впереди.

Погода во второй половине июня 2020. Точный прогноз синоптиков

Так, по прогнозу синоптиков, вторая половина июня будет не менее сложной с точки зрения климатической обстановки, чем первая. В частности, в Москве, в ближайшие несколько дней ожидается тропическая жара. Например, в среду, 17 июня и в четверг, 18 июня, столбики термометров поднимутся в столичном регионе до плюс 29-31, возможны небольшие осадки и гроза. Однако к выходным погода сделает очередной разворот – станет пасмурно, усилится ветер, пойдёт дождь, а воздух в дневные часы остынет до плюс 19.

До конца первого календарного месяца лета 2020 характер погоды ещё несколько раз успеет поменяться, при этом сильной жары до начала июля метеорологи москвичам и гостям столицы пока не обещают.

Погода в Крыму



Самым популярным направлением для россиян, по-прежнему остаются курорты Крыма и Краснодарского края. Здесь во второй половине июня будет тепло, но в основном пасмурно, местами возможны осадки. Например, в Ялте и Форосе всю вторую половину первого календарного месяца лета 2020 ожидается переменная облачность, плюс 23-26 и небольшие осадки. Погода в Севастополе более сухая, хотя градусники выше плюс 25 до начала июля не покажут. В Керчи – плюс 24-28, сильные ливни в конце этой недели и в начале следующей.

В Сочи в предстоящие выходные зарядят дожди, местами очень обильные, но при этом воздух прогреется до плюс 27. Похожая погода в Анапе – плюс 24-28. Однако здесь сильные осадки прогнозируются с в период с 22 по 26 июня. В последние дни первого месяца лета 2020 на всех курортах Кубани будет солнечно, но столбики термометров при этом опустятся до плюс 23-24.

Прогноз погоды на июль-2020

Июль – самое идеальное время отпусков и комфортного отдыха. Обычно в это время года климатическая обстановка в России стабилизируется и резких перепадов температурного фона почти не бывает.

В этом году второй календарный месяц лета 2020 будет очень сложным. Ранее синоптики уже предупреждали, что предстоящий июль, перехватив эстафету от июня, может стать одним из самых тяжёлых за всю историю наблюдений за погодой. Метеорологи предупреждают россиян о жаре, мощных ливнях, грозах, молниях и даже ураганах.

Крым, в начале июля 2020 порадует местных жителей и туристов высоким температурным фоном – плюс 33. К середине месяца на черноморском побережье полуострова возможно столкновение воздушных масс, которое принесёт на сушу ураганный ветер и сильные ливни.

В конце июля вновь станет жарко, ожидается, что в Саках, Евпатории, и Джанкое столбики термометров поднимутся выше плюс 33-35, а на солнце возможно даже и выше.

В Санкт-Петербурге – ещё одном городе, куда в июле планируют отправиться россияне – в июле тёплые, солнечные дни будут сменяться пасмурными и дождливыми, а местами прохладными. При этом, возможные грозы и ливни. Во второй половине месяца столбики термометров в городе на Неве будут подниматься до плюс 25-27.

Москву в начале июля 2020 также ждут очень жаркие дни. Согласно данным метеорологов, в столичном регионе воздух в первую декаду июля прогреется до плюс 30. В период с 16 по 23 июля воздух остынет до плюс 22-24. Однако аномальная жара вновь вернётся в столичный регион в последнюю неделю второго календарного месяца тяжёлого лета 2020 – столбики термометров поднимутся до рекордных показателей плюс 33-35. Но завершится июль мощными ливнями, громовыми раскатами и порывистым ветром.

Погода в августе 2020. Долгосрочный прогноз синоптиков

Сильный ветер, перепады температуры, дожди, град и грозы прогнозируются в России в августе 2020. Согласно предварительным данным метеорологов, в начале последнего месяца этого лета очень жарко будет на Ставрополье. Например, в Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках и Минеральных водах воздух будет прогреваться до плюс 31-33.

Но уже во второй половине месяца столбики термометров упадут до плюс 15-17, а смешение горячих и холодных воздушных масс может спровоцировать усиление ветра.

В Москве и СПб в августе 2020 также ожидается нестабильная климатическая обстановка. Так, в первой декаде будет сухо, в отдельные сутки – очень жарко – до плюс 27-28. В середине месяца в Московской и Ленинградской областях может резко похолодать, ожидается, что воздух остынет до плюс 10-15, прогнозируются продолжительные осадки и северо-западный ветер с порывами 16-18 метров в секунду.

Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, тяжёлое лето 2020 завершится в двух российских столицах нудными, затяжными дождями и пасмурной погодой.