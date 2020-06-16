Рестораторы рассказали, как в Москве будут работать летние веранды

Рестораторы рассказали, как будут работать летние веранды, которые после снятия ограничений по коронавирусу COVID-19 открылись сегодня в Москве.

Например, в пресс-службе ресторанного холдинга Ginza Project, который открыл в столице шесть заведений с верандами, сообщили, что у каждого гостя при входе будет измеряться температура бесконтактными градусниками. Кроме того, сотрудники ресторанов в обязательном порядке должны носить перчатки и маски в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора

В свою очередь в «Шоколаднице» рассказали, что у них столики на открытых верандах будут располагаться на расстоянии 1,5 метра друг от друга, а для соблюдения дистанции в заведениях будут размещены специальные наклейки.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, которая также сегодня открыла в Москве свои летние веранды, при входе предлагает гостям продезинфицировать руки. При этом все столы на летних верандах будут дезинфицироваться после каждого гостя или минимум один раз в 60 минут.

О регулярной санитарной обработке рассказали в «Росинтер Ресторантс Холдинг». Всего в период с 16 по 23 июня холдинг запустит в Москве и Подмосковье 14 летних веранд ресторанов «IL Патио», TGI Fridays и кофеен Costa Coffee.

Статистика заболевших коронавирусом в России

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в России за минувшие сутки выявлено ещё 8 248 новых больных COVID-19. Всего к утру 16 июня в 85 регионах РФ зафиксировано 545 458 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровело – 294 306 (+9 767).

За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 7 284 человек (+193 за сутки).

Напомним, накануне коронавирусом в России заболели 8 242 человека – это стало самым низким приростом, начиная с 1 мая, когда в РФ было выявлено 7 933 заболевших, 2 мая этот показатель возрос до 9,6 тыс. В июне показатель новых диагнозов за сутки колебался в пределах от 8,4 - 9 тыс., снизился и темп прироста заболевания коронавирусом, 15 июня он опустился до 1,56%.

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 1 416 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (зафиксировано 694 случаев инфицирования). Далее следуют Санкт-Петербург (+234), Свердловская область (+231) и ХМАО (+220).

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