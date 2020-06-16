Вход/Регистрация Подписка

Россияне резко засобирались в отпуска

Москва, 16.06.2020

Как свидетельствуют данные сервиса путешествий OneTwoTrip, граждане России принялись скупать билеты на самолеты и резко устремились в отпуска. Документ есть в распоряжении «Ленты.ру». Уточняется, что сразу после отмены некоторых ограничений, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции, россияне активно приступили к бронированиям и за первые десять дней июня купили больше авиабилетов, чем за весь май.

Сервис сообщает, что 86,5% брони было сделано на текущий месяц, из которых 64% бронирований открываются уже через неделю. 27% заказов были оформлены с вылетом через неделю, еще 9% — через два-три месяца.

Наиболее популярными направлениями у россиян стали Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Уфа, Минеральные Воды, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Махачкала. Билеты приобретались в основном в Москве, Санкт-Петербурге, Минеральных Водах, Сочи, Новосибирске и Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что после снятия всех ограничений каждый четвертый житель России намерен отправиться в отпуск на отечественные курорты. Среди самых популярных направлений – Крым, Краснодарский край и природные зоны Сибири.

 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Илон Маск удачно прикрылся космическим интернетом
    Интенсивное развертывание на низкой околоземной орбите спутников системы Starlink связано не столько с желанием обеспечить инфраструктуру для развития цифровой экономики и беспилотного автотранспорта, сколько со стремлением DARPA усилить космический эшелон системы ПРО, обеспечив контроль за российскими и китайскими межконтинентальными баллистическими ракетами
  2. Объективка на Россию
    В петербургском Центральном выставочном зале «Манеж» создана совершенно неординарная фотовыставка «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum», которую нельзя пропустить, однако пока нельзя увидеть
  3. Не надо было заглядывать в американские нефтехранилища
    Заполняемость нефтехранилищ США ожидающих роста цен на нефть способна по меньшей мере насторожить. Редко публикуемый показатель общих запасов нефти в США достиг рекордного значения, и это еще без учета запасов в стратегическом резерве (SPR)
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама