Россияне резко засобирались в отпуска

Как свидетельствуют данные сервиса путешествий OneTwoTrip, граждане России принялись скупать билеты на самолеты и резко устремились в отпуска. Документ есть в распоряжении «Ленты.ру». Уточняется, что сразу после отмены некоторых ограничений, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции, россияне активно приступили к бронированиям и за первые десять дней июня купили больше авиабилетов, чем за весь май.

Сервис сообщает, что 86,5% брони было сделано на текущий месяц, из которых 64% бронирований открываются уже через неделю. 27% заказов были оформлены с вылетом через неделю, еще 9% — через два-три месяца.

Наиболее популярными направлениями у россиян стали Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Уфа, Минеральные Воды, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Махачкала. Билеты приобретались в основном в Москве, Санкт-Петербурге, Минеральных Водах, Сочи, Новосибирске и Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что после снятия всех ограничений каждый четвертый житель России намерен отправиться в отпуск на отечественные курорты. Среди самых популярных направлений – Крым, Краснодарский край и природные зоны Сибири.