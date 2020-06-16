Театр «Современник» вступился за актера Михаила Ефремова

Московский театр «Современник», где служит артист Михаил Ефремов, обратился с призывом перестать впадать «в крайность осуждения», а также проявить великодушие. Руководство театра также выразило соболезнование семье погибшего водителя Сергея Захарова, сообщив, что их молчание было вызвано «шоком и попыткой осмыслить то, что произошло с одним из самых близких людей "Современника" - Михаилом Ефремовым».

В театре также сообщили, что «случившееся - огромная трагедия, наша общая боль, которую невозможно выразить». «Современник» надеется, что у родственников погибшего будет достаточно сил, чтобы «пережить утрату и сохранить светлую память о нем». В театре пожелали Михаилу Ефремову и его родным «душевной стойкости», отметив, что «трагедия уже случилась и повернуть время вспять не удастся, как бы ни хотелось».

«Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать. Однако очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться», - говорится в заявлении театра. В «Современники» напомнили, что «сегодня каждый из нас нуждается в милосердии».

Адвокат актера Эльман Пашаев рассказал журналистам, что «состояние Михаила Ефремова очень тяжелое, ему очень плохо, и душевно и физически». Кроме того, адвокат добавил, что «артист отказывается обращаться за медицинской помощью, хотя ему очень плохо».

Авария произошла 8 июня вечером в районе Смоленской площади, - Михаил Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу , где и столкнулся с автофургоном «Лада». Водитель Сергей Захаров получил тяжелые травмы, от которых скончался на следующий день в больнице.