В Британии одобрено первое лекарство для лечения коронавируса

16 июня стало известно, что правительство Великобритании одобрило дексаметазон для лечения от COVID-19, также утверждается, что это первое в мире лекарство от коронавируса, передает РИА «Новости».

«Правительство с сегодняшнего дня авторизовало применение Национальной службой здравоохранения первого в мире лекарства от коронавируса с доказанной способностью снизить риск смерти», - говорится в сообщении британского Минздрава. Также сообщается, что в ходе испытаний препарат продемонстрировал свою эффективность, а также существенное снижение риска смерти среди пациентов, которым требуется кислородное лечение. Главной задачей правительства Британии является, как можно быстрее обеспечить доступ лекарства для всех «учреждений Национальной службы здравоохранения и по всей Великобритании».

Уточняется, что препарат дексаметазон известен 60 лет и в ходе испытаний в Оксфорде было доказано, что при его применении риск смерти среди пациентов на ИВЛ снижается на 35%, среди больных на кислородном лечении - на 20%. В исследовании принимали участие 2104 больных, которые принимали препарат по 6 мг ежедневно в течение 10 дней.

В ходе выступления британский премьер Борис Джонсон назвал результаты исследований «крупнейшим на данный момент прорывом» в борьбе с коронавирусом.