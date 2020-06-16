В Госдуме примут закон об удалённой работе

Депутаты нижней палаты российского парламента уже в самое ближайшее время могут принять закон о регулировании удалённой работы.

Об этом рассказал журналистам глава комитета Госдумы по труду и социально политике Ярослав Нилов. По его словам, учитывая актуальность темы и предлагаемых изменений, в эту сессию законопроект будет рассмотрен и принят сразу в трёх чтениях

Напомним, ранее законопроект о регулировании удаленной работы внесли в Госдуму спикер палаты Вячеслав Володин, глава Совфеда Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов.

В частности, один из авторов этой инициативы Андрей Исаев считает, что назрела острая необходимость внесения изменений в ТК РФ.

По его словам, в настоящее время, согласно главе 49.1 ТК РФ («Особенности регулирования труда дистанционных сотрудников») работают только 30 тыс. человек из 74 млн работающих россиян.

«Необходимо урегулировать вопросы временного перевода на дистанционную занятость, а также комбинированной работы, когда сотрудник работает то удаленно, то в офисе. Также необходимо упростить обмен документами между работодателем и дистанционным работником, защитив его права на полную оплату труда и время отдыха», – цитирует депутата «Российская газета».