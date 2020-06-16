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В книжных магазинах России появилась Конституция с новыми поправками

Москва, 16.06.2020
  • В книжных магазинах России появилась Конституция с новыми поправками

Из открытых источников

В российских книжных магазинах появилось издание российской Конституции с новыми поправками, голосование по которым пройдет 1 июля текущего года, сообщает аккаунт Кремлевский пул РИА в Twitter.

«Купить издание можно за 41 рубль. Поправки указаны в самом конце», - говорится в сообщении. По мнению издателя, дополнение позволит читателям внимательней ознакомиться с изменениями, которые планируется внести в основной закон страны.

«И конечно, принять участие в голосовании», — отмечается в сообщении. Также говорится, что документ вступает в силу со дня официального опубликования результатов голосования.

Напомним, 1 июля в России пройдет референдум по поправкам в Конституцию. Ранее дата голосования была намечена на 22 апреля, однако, из-за распространения коронавирусной инфекции мероприятие пришлось отменить. День голосования объявлен в России выходным, работодателей обязали произвести перерасчет работникам и оплатить выходной день референдума в двойном размере.

Жители Москвы и Нижегородской области, имеющие подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, смогут с 25 по 30 июня проголосовать онлайн. Для желающих не посещать избирательные участки в день голосования необходимо авторизоваться на платформе и перейти на страницу электронного бюллетеня, доступ к которому появится после введения кода, который придет на номер мобильного телефона, указанного в личном кабинете.

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