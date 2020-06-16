Вход/Регистрация Подписка

В Кремле раскрыли детали прямой линии с Путиным

Москва, 16.06.2020

В этом году прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным пройдет после 1 июля, дата в данный момент согласовывается, сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

«Это будет полноформатная прямая линия, общение Путина с людьми», - сообщил представитель Кремля. Он подтвердил, что президент не планирует проводить общение с людьми перед голосованием по поправкам в Конституцию РФ.

Предыдущая, 17-ая по счету прямая линия с Владимиром Путиным прошла в июне прошлого года. Общение продлилось более четырех часов и его посмотрели более 26 миллионов человек. Глава государства тогда сообщил, что чувствует личную ответственность за коррупцию в стране, а также указал на главные проблемы в сфере здравоохранения. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года. Тогда президент Путин отвечал на вопросы 4 часа 47 минут.

Напомним, 1 июля в России пройдет референдум по поправкам в Конституцию. Ранее дата голосования была намечена на 22 апреля, однако, из-за распространения коронавирусной инфекции мероприятие пришлось отменить. День голосования объявлен в России выходным, работодателей обязали произвести перерасчет работникам и оплатить выходной день референдума в двойном размере.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Илон Маск удачно прикрылся космическим интернетом
    Интенсивное развертывание на низкой околоземной орбите спутников системы Starlink связано не столько с желанием обеспечить инфраструктуру для развития цифровой экономики и беспилотного автотранспорта, сколько со стремлением DARPA усилить космический эшелон системы ПРО, обеспечив контроль за российскими и китайскими межконтинентальными баллистическими ракетами
  2. Объективка на Россию
    В петербургском Центральном выставочном зале «Манеж» создана совершенно неординарная фотовыставка «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum», которую нельзя пропустить, однако пока нельзя увидеть
  3. Не надо было заглядывать в американские нефтехранилища
    Заполняемость нефтехранилищ США ожидающих роста цен на нефть способна по меньшей мере насторожить. Редко публикуемый показатель общих запасов нефти в США достиг рекордного значения, и это еще без учета запасов в стратегическом резерве (SPR)
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама