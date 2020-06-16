В Кремле раскрыли детали прямой линии с Путиным

В этом году прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным пройдет после 1 июля, дата в данный момент согласовывается, сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

«Это будет полноформатная прямая линия, общение Путина с людьми», - сообщил представитель Кремля. Он подтвердил, что президент не планирует проводить общение с людьми перед голосованием по поправкам в Конституцию РФ.

Предыдущая, 17-ая по счету прямая линия с Владимиром Путиным прошла в июне прошлого года. Общение продлилось более четырех часов и его посмотрели более 26 миллионов человек. Глава государства тогда сообщил, что чувствует личную ответственность за коррупцию в стране, а также указал на главные проблемы в сфере здравоохранения. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года. Тогда президент Путин отвечал на вопросы 4 часа 47 минут.

Напомним, 1 июля в России пройдет референдум по поправкам в Конституцию. Ранее дата голосования была намечена на 22 апреля, однако, из-за распространения коронавирусной инфекции мероприятие пришлось отменить. День голосования объявлен в России выходным, работодателей обязали произвести перерасчет работникам и оплатить выходной день референдума в двойном размере.