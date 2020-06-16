В Минздраве рассказали, когда в России снимут все ограничения из-за коронавируса

Все ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, могут быть сняты в России к февралю следующего года, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он уточнил, что это может быть связано с появлением лекарств и вакцины от COVID-19.

«Фармацевтически управляемая ситуация должна появиться. Думаю, нужно говорить о следующем годе, думаю, это февраль, когда получим те лекарства профилактические, с которыми можно управлять ситуацией», - сказал Мурашко в эфире программы Первого канала

Он также сообщил, что важно наличие «популяционного иммунитета», гарантирующего прерывание цепочки заражения. Речь, по словам чиновника, идет о ситуации, когда в России будет 35-50-60%" будет переболевших.

По сообщению оперштаба, в России за истекшие сутки выявлено 8248 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах страны. В общей сложности за все время эпидемии в стране зафиксировано 545 458 заболевших. Накануне прирост составил 8246 человек.

Число безвозвратных потерь за последние 24 часа составило 193 человека, таким образом, общее число летальных случаев достигло 7284. Выписано из российских больниц за сутки 9767 пациентов, в общей сложности болезнь успешно перебороли 294 306 человек.