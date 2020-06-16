В Роспотребнадзоре оценили дату проведения голосования по поправкам в Конституцию

Александр Горелов – заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора – объяснил, почему 1 июля было выбрано для проведения голосования по правкам в российскую Конституции.

По его словам, четыре фактора, среди которых снижение числа новых случаев коронавируса и рост иммунной прослойки населения, позволяют считать 1 июля оптимальной датой для проведения голосования, передаёт сайт стопкоронавирус.рф.

«Сейчас на территории нашей страны циркуляция вируса COVID-19 снизилась до минимальной и не превышает 1%. Так что мы находимся на низшей точке заболеваемости. Кроме того, отмечаем еще одну положительную тенденцию – растёт иммунная прослойка населения, она составляет 17-20%», – пояснил он.

Третий важный компонент, как подчеркнул Горелов, это работа иммунной системы.

«Мы прекрасно знаем, что в России весной и осенью традиционно отмечается некоторое снижение иммунного реагирования, а летом и зимой иммунная система работает максимально эффективно», – отметил он

При этом Горелов напомнил, что коронавирус относится к сезонным инфекциям, а «летом традиционно отмечается снижение эпидемиологической напряжённости».

«Таким образом, наличие этих четырёх факторов позволяет провести голосование именно в эти сроки, в середине лета», – резюмировал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Статистика заболевших коронавирусом в России и мире на 16 июня

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в России за минувшие сутки выявлено ещё 8 248 новых больных COVID-19. Всего к утру 16 июня в 85 регионах РФ зафиксировано 545 458 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровело – 294 306 (+9 767).

За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 7 284 человек (+193 за сутки).

Напомним, накануне коронавирусом в России заболели 8 242 человека – это стало самым низким приростом, начиная с 1 мая, когда в РФ было выявлено 7 933 заболевших, 2 мая этот показатель возрос до 9,6 тыс. В июне показатель новых диагнозов за сутки колебался в пределах от 8,4 - 9 тыс., снизился и темп прироста заболевания коронавирусом, 15 июня он опустился до 1,56%.

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 1 416 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (зафиксировано 694 случаев инфицирования). Далее следуют Санкт-Петербург (+234), Свердловская область (+231) и ХМАО (+220).

Согласно информации Роспотребнадзора, за весь период в стране проведено более 15,3 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 234,2 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 312 707 человек.

В мире по количеству заболевших лидером антирейтинга являются по-прежнему США, где на утро 16 июня зафиксировано более 2,1 млн случаев, число погибших от инфекции в Соединенных Штатах также самое высокое – более 116 тыс. человек. На втором месте стремительно растущая Бразилия, в стране уже более 888 тыс. диагнозов и около 43,9 тысяч смертей. Россия продолжает оставаться на третьем месте. В пятерке также Индия и Великобритания.

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