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В России 8248 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки

Москва, 16.06.2020

По сообщению оперштаба, в России за истекшие сутки выявлено 8248 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах страны. В общей сложности за все время эпидемии в стране зафиксировано 545 458 заболевших. Накануне прирост составил 8246 человек.

Число безвозвратных потерь за последние 24 часа составило 193 человека, таким образом, общее число летальных случаев достигло 7284. Выписано из российских больниц за сутки 9767 пациентов, в общей сложности болезнь успешно перебороли 294 306 человек.

Ранее сообщалось, что по количеству заболевших лидером антирейтинга являются по-прежнему США, где на утро 16 июня зафиксировано более 2,1 миллиона случаев, число погибших от инфекции в Соединенных Штатах также самое большое - более 116 тысяч человек. На втором месте стремительно растущая Бразилия, в стране уже более 888 тыс. диагнозов и около 43,9 тысяч смертей. В России нарастающим итогом более 536 тысяч случаев инфицирования, что оставляет РФ на третьем месте.  В пятерке Индия и Великобритания.

Наибольшее число новых диагнозов зафиксировано в Москве – 1416, в Московской области 694 новых случаев. В пятерке регионов с наибольшим приростом коронавируса за сутки Иркутская область (+319), Санкт-Петербург (+234), Свердловская область (+231).

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