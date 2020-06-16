В России могут сократить новогодние праздники

В Госдуму внесено предложение о сокращении новогодних каникул в 2021 году. Автор документа руководитель экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов мотивировал инициативу необходимостью наверстывать нерабочие дни из-за пандемии коронавируса, передает агентство РИА «Новости», ссылаясь на текст предложения.

«Сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.

Сенатор напомнил, что многие россияне, начиная с конца марта, были переведены на неполный рабочий день или на другой свободный график. При этом работодателей обязали по-прежнему выплачивать им зарплату. Парламентарий уточнил, что зарплата должна была выплачиваться даже при условии «неполного выполнения рабочих функций», а сами предприятия до сих пор полностью не возобновили работу. Работодатели не могут по закону зачесть недели самоизоляции и в качестве отпуска, следовательно, отказать сотруднику в очередном оплачиваемом отпуске руководители также не могут.

Кутепов уточнил, что в 2020 году россияне должны были работать всего 247 дней, а отдыхать — 118 с учетом выходных и праздников. Однако по факту получается, что выходных будет 120, а дополнительных нерабочих - 27 (при учете дней самоизоляции, дня проведения Парада и голосования).

«За первые полгода количество рабочих дней составит 218 против 147 нерабочих. Количество нерабочих дней в 2020 году больше на 20%», - подвел итог сенатор.

Напомним, в России, начиная с конца марта введен режим самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. В регионах решение о снятии ограничений находится в ведении региональных властей, в Москве о выходе из режима самоизоляции было объявлено 9 июня.