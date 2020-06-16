Врачи перечислили продукты, которые помогают защитить легкие от коронавируса

Грецкие орехи, яйца, цельный рис и голубая рыба – продукты, помогающие выстроить защитную систему легких человека от проникновения коронавируса, сообщили результаты своих исследований испанский диетолог Алехандро Кановас и глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер в ходе беседы с изданием La Vanguardia.

Кановас пояснил, что в процессе ухудшения состояния легких организм требует все больше белка, к примеру куриные яйца могут снабжать легкие жирорастворимыми витаминами, такими как витамин А, а также качественными белками, добавил медик. Помимо перечисленных продуктов положительное влияние на легкие оказывают томаты, которые являются ценным источником витамина С, цельные молочные продукты и вода.

Цельный рис поможет нормализовать микробиоту кишечника, которая способствует укреплению иммунной системы и влияет на работу легких, добавил врач. А вот сладкие крахмалосодержащие продукты диетолог советует исключить. Для получения полиненасыщенных жирных кислот омега-6 и омега-3, обладающих в том числе противовоспалительной способностью, необходимо три раза в неделю есть рыбу, например, сардины, добавляют специалисты.

Кроме этого, если придерживаться здорового образа жизни, то любое поражение легких из-за вируса можно свести к минимуму, уверен пульмонолог Эусеби Чинера. Необходимы умеренные физические нагрузки, в частности ходьба, добавил он.

Ранее простоквашу, чайный гриб, зелень и печень трески врачи назвали самыми полезными продуктами в период эпидемии коронавируса.