ВСК и «РусСюрвей» разработали рекомендации для бизнеса по выходу из режима самоизоляции

Страховой Дом ВСК совместно с компанией «РусСюрвей», специализирующейся в оценке рисков, разработали рекомендации для бизнеса при возобновлении работы предприятий после режима самоизоляции. По данным разработчиков, рекомендации помогут компаниям снизить и предотвратить возможные имущественные убытки и убытки от перерывов в производственной деятельности при возобновлении работы.

«Постепенная отмена ограничений и возобновление деятельности организаций может повлечь за собой повышение имущественных рисков. Как известно, наиболее опасным и ответственным этапом всех производственных процессов является пуск технологического оборудования после его остановки. Повышению степени риска также способствует снижение производственной и технологической дисциплины при возобновлении работы персонала по истечении достаточно длительного перерыва, восстановление технологических и логистических цепочек и связей», - прокомментировал Алексей Штанько, вице-президент, руководитель центра технической оценки риска Страхового Дома ВСК.

Помимо рекомендаций, ВСК оказывает консультации клиентам по потенциальным угрозам и рекомендованным общим мероприятиям. При необходимости возможно проведение оценки рисков предприятия силами экспертов «РусСюрвей». Причем консультацию могут провести как непосредственно на предприятии, так и по телефону и на основе фотографий рабочих помещений, в случае, если попасть на территорию рабочего объекта из-за пандемии нельзя.