Диетолог назвал продукты, снижающие холестерин без лекарств

Справиться с «плохим» холестерином можно и без лекарств, при помощи домашних средств, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он уточнил, что справится с проблемой, помогут обыкновенные продукты. В частности, если включить в рацион сушеные яблоки, помидоры, томатную пасту и сок, а также лук и чеснок, то содержание холестерина в крови постепенно нормализуется. Вместо мяса нужно отдавать предпочтение рыбе. Особенно полезны сельдь, скумбрия, сардины, сайра, рассказал врач.

Он уточнил, что об избыточном уровне холестерина можно говорить, когда он повышается выше 5,5 миллимоля на литр. При этом, по словам Гинзбурга, не весь холестерин является «плохим». Существуют и другие его фракции, такие как липопротеины высокой плотности, или «хороший» холестерин.

Ранее диетолог Ольга Григорьян – ведущий научный сотрудник НИИ Питания Российской академии наук (РАН) – рассказала, как правильно готовить окрошку с учётом особенностей здоровья. Она пояснила, что и квас, и кефир будут являются очень полезными заправками для окрошки.

При этом диетолог пояснила, что тем, кто страдает недугами желудочно-кишечного тракта лучше заправлять окрошку кефиром или айраном и не класть в суп редиску, а также не использовать хрен и другие острые приправы. По её словом, все кисломолочные продукты очень полезны в жару.