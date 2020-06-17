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«Для новых проектов коронавирус стал серьезным препятствием»

Москва, 17.06.2020
#Бизнес и вирус
#Экономика
  • «Для новых проектов коронавирус стал серьезным препятствием»

Александр Кучинский, директор компании «Мордовские пенькозаводы»

Директор «Мордовских пенькозаводов», крупнейшего предприятия молодой и перспективной отрасли — производства и переработки технической конопли, Александр Кучинский рассказал о том, как компания переживает пандемию коронавируса.

- Как ситуация с пандемией коронавируса повлияла на бизнес вашей компании?

- Мы не останавливаем производство ни на день, даже в выходные работаем, потому что у нас сейчас сезон, а полевые работы не знают суббот и воскресений. Единственная сложность связана с соблюдением всех правил безопасности — маски, перчатки, дезинфицирующие средства. Инструктаж работников перед выходом на смену мы проводим таким образом, чтобы между людьми соблюдалось расстояние не менее полутора метров. Перевозить личный состав к месту выполнения работ вынуждены отдельным транспортом, чтобы не собирать людей в одном месте. То есть сложности есть, но они преодолимы.

- Пришлось ли вам корректировать планы производства, продаж, закупок?

- Конечно, продажи у нас упали из-за того, что часть наших покупателей — производителей конечных продуктов из конопли были вынуждены из-за ограничений приостановить свою деятельность. Особенно это проявилось в сегменте производства продуктов питания, где произошло еще и снижение конечного спроса, так как люди сейчас чаще делают выбор все-таки в пользу гречки и подсолнечного масла, а не в пользу продуктов полезных, но при этом довольно дорогих, какими являются продукты из конопли. В пиковые моменты выручка падала процентов на шестьдесят, а в среднем падение составило около сорока процентов. Но некоторые производители продолжают работать, и это дает нам оборотные средства, так что мы продолжаем первичную переработку и волокна, и костры.

- Вы сокращали или планируете сокращать персонал?

- Нет, однозначно, потому что, как я уже говорил, у нас присутствует сезонность в работах. Поэтому сейчас мы нанимаем персонал на летние полевые работы, а дальше предстоят осенние - уборка урожая.

- Как вы оцениваете меры правительства по поддержке бизнеса применительно к вашему случаю?

- Государственные меры поддержки мы на себе еще не испытали, потому что не попали ни в одну из категорий предприятий, которые могут получить поддержку. Поэтому работаем за счет собственных сил и средств. Правда, мы как предприятие агропромышленного комплекса пользуемся определенными льготами и компенсациями, они принимаются правительством каждый год, и в этом году тоже сохранены - надеюсь, никаких сокращений по ним не будет.

- За счет каких средств вы выживаете, существует ли у вашего предприятия финансовая «подушка безопасности»?

- Полноценная подушка финансовой безопасности равна годовому обороту - такой у нас нет, конечно. Но есть небольшая, позволяющая пережить трудности в течение двух-трех-четырех месяцев, в таком объеме мы можем гарантировать безостановочную работу.

- Каким вы видите будущее своей компании и отрасли после кризиса?

- На мой взгляд, у нашего предприятия хорошие перспективы, связанные с тем, что рубль сейчас ослабел по отношению к иностранной валюте. В первую очередь это касается импортозамещения, потому что наша продукция будет более конкурентоспособной по сравнению с ввозимыми натуральными волокнами. Кроме того, я думаю, мы сможем конкурировать с импортными аналогами не только на внутреннем рынке, но и поставлять свою продукцию на экспорт.

- В прошлом году «Эксперт» писал о многомиллиардном инвестпроекте по выращиванию и переработке конопли, который вы курировали будучи руководителем отраслевой ассоциации. Какова судьба этих инвестиций?

- Инвесторы заморозили проект, во-первых, потому что он был завязан большей частью на поставку оборудования из Китая, и по понятным причинам все это остановилось. Во-вторых, возникло ограничение со стороны банков: никто не берется провести финансирование этого грандиозного проекта в полном объеме, так как слишком много неизвестных, которые ожидаются в ближайшем будущем. Так что для развития новых проектов коронавирус стал очень серьезным препятствием.

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