Для отдыха в санаториях России необходимо предоставить три справки

Российские санатории будут заселять гостей только при наличии у них трех справок, определенных Роспотребнадзором, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Она считает, что сейчас у россиян, которые планировали отдых в санаториях есть преимущество.

«Санаторий имеет право принять туриста только в том случае, если у него есть три справки. Таковы рекомендации Роспотребнадзора», - заявила Ломидзе в интервью «Российской газете».

Руководитель рассказал, что речь идет о курортной карте, в которой должна присутствовать история болезни и направление врача, справки об санэпидокружении и отсутствии коронавирусной инфекции, полученная не позднее, чем за 72 часа до заселения.

Ломидзе рекомендует иметь все три справки, поскольку из-за отсутствия хотя бы одной туриста могут «развернуть в аэропорту», поскольку сам санаторий несет уголовную ответственность за заселение туристов без данных справок.

«Поэтому на авось я бы не рассчитывала. И не думала бы: вот две справки есть, а третью мы там как-нибудь оформим. Нет, это неработающая схема», - заявила глава АТОР. Она порекомендовала россиянам неукоснительно выполнять требования Роспотребнадзора «для того, чтобы отдых состоялся».

Также Ломидзе пояснила, что в ближайшее время отправить детей на отдых не получиться, поэтому «лучше снимать дачу».