Экс-замглавы МИД СССР ответил на сообщения о «планах» Горбачёва продать Карелию

Андрей Федоров – бывший заместитель главы МИД СССР, который занимал эту должность в 1990–1991 годах – заявил, что Советский Союз никогда не вёл никаких переговоров о передаче Карелии Финляндии, передаёт заявил «Газете.Ru».

«Я это могу утверждать сразу по двум причинам, - пояснил экс-дипломат. – Первая – мой отец курировал Финляндию в ЦК КПСС в международной политике, поэтому я бы был в курсе каких-либо переговоров. Вторая – мой опыт личного общения с Горбачёвым. Поэтому уверяю вас, что на официальном уровне никаких обсуждений этой темы не было: ни при Горбачеве, ни при Ельцине».

При этом он признал, что власти Финляндии действительно проявляли к Карелии определённый интерес.

«Хельсинки волновал финансовый вопрос. Все понимали, что, если Москва согласится, потребуется много денег, но повторю, что никаких переговоров по этой теме не было и быть не могло», – резюмировал Федоров.

Руководитель пресс-службы «Горбачев-фонда» Павел Палажченко также уже назвал эти утверждения ложью.

Напомним, ранее сообщалось, что СССР при Михаиле Горбачеве якобы был готов начать переговоры о передаче Карелии Финляндии. Об этом написал в своей книге бывший дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен.

Публицист при этом утверждает, что у Финляндии были шансы получить Карелию в период с конца 1980-х по начало 1990-х годов, однако, президент Мауно Койвисто не смог воспользоваться ситуацией. Сеппинен уточнил, что передача рассматривалась по принципу предоставления независимости Карелии, как это было сделано летом 1990 года с Прибалтикой.