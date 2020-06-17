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Гималаи затрясло

Москва, 17.06.2020
#Территориальный спор
#Вооруженные конфликты
#Индия
#Китай
#Мир
  • Гималаи затрясло

Индийский военнослужащий на границе с Китаем в провинции Ладакх, где в результате столкновения погибли 20 военных

FAROOQ KHAN/EPA

Есть конфликты, которые условно, конечно, можно называть «вечными» в том плане, что их крайне трудно урегулировать. Классическим примером такого вечного конфликта является, конечно, конфликт между израильтянами и палестинцами.

К сожалению, сейчас все больше оснований относить к таким крайне трудно урегулируемым конфликтам и территориальные споры между Индией и Китаем в Гималаях. Особый накал им придает то немаловажное обстоятельство, что оба участника являются ядерными державами.

В 1962 году между Индией и Китаем произошла настоящая война, в результате которой в Гималаях появилась так называемая Линия фактического контроля (ЛФК). Это разграничительная линия, нечто вроде границы протяженностью четыре тысячи километров. Она состоит из западного, центрального и восточного участков.

Несмотря на мирное соглашение, заключенное почти шесть десятилетий назад, на ЛФК регулярно происходили вооруженные конфликты. Сейчас полыхнуло на западном участке – в Ладакхе.

В столкновении между китайскими и индийскими военными в ночь с 15 на 16 июня погибли, как утверждают в Дели, не менее 20 индийских солдат, включая одного офицера. Таким образом, этот конфликт можно отнести к числу наиболее острых.

Усиливает остроту то обстоятельство, что инцидент произошел во время урегулирования предыдущего конфликта, произошедшего в этом же месте в мае.

Как сообщается в заявлении индийской армии, ЧП имело место в стратегически важной долине Галван. Сначала сообщалось о трех погибших, но позднее данные по потерям увеличились на 17 человек. Все они получили ранения и позднее скончались. Свою роль сыграли температура наружного воздуха ниже 0 и большая высота над уровнем моря.

МИД КНР трактует инцидент, естественно, иначе. В сообщении внешнеполитического ведомства Поднебесной говорится, что китайские военные подверглись нападению на китайской территории, то есть были спровоцированы на ответные действия.

В сообщениях индийских и китайских СМИ ничего не говорится о потерях китайской стороны.

«Хочу сказать индийской стороне,- написал в передовице главный редактор Global Times Сюй Сицзинь,- не совершать ошибку и не принимать сдержанность Китая за слабость. Китай не хочет вооруженного конфликта с Индией, но мы его не боимся».

Военные патрули в спорных зонах обычно не носят с собой огнестрельного оружия, во избежание столкновений. Нынешнее столкновение тоже прошло без применения огнестрельного оружия. Во время выяснения отношений в ход пошли подручные средства, в основном, камни.

Ситуация в этом районе обострилась еще в начале мая. Однако в первых числах июня Дели и Пекин договорились на уровне высокопоставленных военных об урегулировании конфликта. Воскресное столкновение произошло как в раз момент разведения индийских и китайских войск.

Профессора политологии делийского Центра стратегических исследований Брахмы Челлани высказал мнение, нельзя исключать риск дальнейших военных столкновений. Однако отставной генерал-лейтенант индийской армии Нарасимхан считает, что стороны попытаются договориться за столом переговоров и не станут доводить дело до вооруженного конфликта.

Это не первый инцидент к Гималях в последние время дни. Напомним, что в мае произошло обострение отношений между Дели и Катманду, вызванное территориальными притязаниями последнего на ряд спорных стратегически важных районов на границе между двумя странами. И в минувшую пятницу это привело к инциденту, в котором не обошлось без жертв.

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