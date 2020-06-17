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Глава Ростуризма рассказала, когда россияне смогут выезжать за рубеж

Москва, 17.06.2020

Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала информацию, что россиянам якобы будет запрещён выезд за рубеж даже после отмены всех ограничений, введённых ранее из пандемии коронавируса.

По её словам, ни Ростуризм, ни власти страны не собираются искусственно ограничивать выезд граждан РФ за рубеж. Однако она, подчеркнула, что пока нет понимания, когда будут открыты границы, передаёт РБК.

«Все ограничения и рекомендации, которые действует сейчас, продиктованы исключительно заботой о людях, – пояснила Догузова. – Мы постоянно находимся на связи со всеми своими зарубежными коллегами. Но пока никакого понимания, что с 1 июля, или с какой-то другой чёткой даты они готовы принимать россиян – нет», – резюмировала глава Ростуризма.

Напомним, свободное пересечение границы РФ было остановлено 16 марта из-за пандемии коронавируса.

Статистика заболевших коронавирусом в России и мире на 16 июня

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в России за минувшие сутки выявлено ещё 7 843 новых больных COVID-19. Таким образом, число инфицированных за сутки опустилось ниже отметки 8 тыс. впервые с 1 мая, когда в РФ было выявлено 7 933 заболевших.

Всего к утру 17 июня в 85 регионах РФ зафиксировано 553 301 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровело – 304 342 (+10 036). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 7 478 человек (+194 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 1 065 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (зафиксировано 680 случаев инфицирования). Далее следуют Нижегородская область (+238), ХМАО (+237) и Санкт-Петербург (+228). Напомним, накануне коронавирусом в России заболели 8 248 человек.

В настоящее время наша страна продолжает оставаться на третьем месте по числу заболевших в мире. Первое место сохраняется за США, где выявлено более 2,1 млн случаев заболевания. На втором - Бразилия, которая приближается к 1 млн заболевших, на данный момент в стране 888 тыс. зафиксированных диагнозов COVID-19. Далее следуют Великобритания (298 тыс.), Испания (244 тыс.) и Италия (237 тыс.).

Свежие данные статистики коронавируса в мире опубликована на этом сайте

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