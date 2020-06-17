Госбанкир обещает не слишком глубокий спад ВВП

ВТБ Андрей Костин заявил, что угрозы экономической стабильности России или стабильности ее банковского сектора в ближайшем будущем не существует.

«Мы действительно ожидаем некоторой рецессии, но реальность гораздо лучше, чем многие ожидали… В апреле ВВП упал на 12% в ежегодном исчислении. Но потом ситуация начала выправляться: в мае спад составил лишь 10%. По итогам года мы ожидаем снижения ВВП не более 4,5%. Это вдвое меньше, чем цифры 2009 года, когда был предыдущий финансовый кризис», — цитирует слова банкира «Прайм».

Между тем, официальный прогноз Минэкономразвития предполагает снижение ВВП РФ в 2020 году на 5%, а в 2021 году — уже рост на 2,8%. В свою очередь, ЦБ РФ ожидает спада в 2020 году в диапазоне 4-6%. Ранее Сбербанк на фоне развития ситуации с коронавирусом улучшил свой прогноз и теперь ожидает сокращения экономики в текущем году лишь на 4,2-4,5%, а не на 6-7%.

Есть много «но»

И все же, полагает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, снижение ВВП на 4,5% в 2020 г. можно рассматривать как очень оптимистичный сценарий развития событий. Он может оправдаться, полагает эксперт, в случае крайне благоприятной конъюнктуры. Кроме того, для реализации прогноза Костина необходимо V-образное относительно быстрое восстановление мировой экономики с третьего квартала 2020 года, чтобы общее снижение мирового ВВП не превысило 3,2-3,4%. А также повышение спроса и цены нефти Urals с закреплением её выше 40 долларов.

Кроме того, 4,5%-ное падение российского ВВП возможно только, если добыча и экспорт нефти во второй половине года вернется к мартовским уровням, существовавшим до соглашения ОПЕК++, снизившего добычу в России на 2,5 млн барр/день в мае-июле. При полном прекращении карантинных мероприятий в России в июне и отсутствии «второй волны» пандемии в последующие месяцы года в мире и в нашей стране. Еще одно необходимое условие реализации оптимистичного сценария — достаточная прямая финансовая господдержка населения и бизнеса. Такой набор факторов исключать нельзя, полагает аналитик, но всё же он менее вероятен, чем более пессимистичный, а вернее, реалистичный сценарий. При очень возможном несоблюдении указанных условий российский ВВП может снизиться на 5-8%.

По мере понимания последствий пандемии прогнозы проседания мирового ВВП всё более углубляются, констатирует Марк Гойхман. По оценке Fitch, он снизится на 3,9% в 2020 году, с длительным периодом восстановления. Россия как страна с третьим в мире числом заболевших и очень длительным карантинным периодом, предположительно, окажется в лидерах снижения с падением ВВП намного глубже среднего.

Объёмы и цены экспорта энергоносителей, вероятно, останутся на длительное время на низком уровне. Вторая волна коронавируса рассматривается сейчас в мире как наиболее вероятное развитие ситуации. Тем более, что в Пекине уже действуют новые карантинные ограничения. Кроме того, в России, в отличие от основных «пострадавших» стран, крайне недостаточны меры по сдерживанию сокращения экономики, стимулированию внутреннего спроса и поддержанию доходов бизнеса и населения.

Кризисные явления в экономике уже проявляются на жителях страны и будут воздействовать на них и далее, уверен Марк Гойхман. Снижение реальных доходов населения в 2020 г. может составить 5-8%. Курс доллара во второй половине года способен уйти к 75 руб. и выше, до 79-80. Инфляция может превысить целевой уровень ЦБ в 4% и составить 5% и более. Безработица, которая уже поднялась в апреле с 4,7% к 5,8%, далее может составить 6-7%.

Лучше, чем в 2009

В самом деле, соглашается ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, на данный момент не разделяю оптимизма господина Костина. Делать выводы о том, что падение ВВП будет минимальным в конце 2020 года на основании майского роста, как минимум, преждевременно. Впереди российский бизнес ждет масса испытаний, которые не все смогут пройти. Это обусловлено тем, что ряд компаний пережили самоизоляцию, но их финансовое состояние сильно ухудшилось, в том числе, за счет роста кредитной нагрузки, других долгов, поэтому на фоне слабого спроса они могут не справиться с долговой нагрузкой и в конце концов уйти с рынка.

Кроме того, на данный момент действует мораторий на банкротство в рамках антикризисных мер правительства, поэтому даже потенциально обанкротившийся бизнес еще работает и генерирует ВВП. Как только мораторий будет снят, такие компании могут покинуть рынок. Стоит отметить, что, по большому счету, это касается малого и среднего бизнеса.

Тем не менее, считает аналитик, ожидать падения ВВП до уровня 2009 года, тоже не стоит. У крупного частного и государственного бизнеса ситуация с финансами гораздо лучше. Напомню, что порядка 70% — 80% ВВП генерируется именно крупным бизнесом. Крупный бизнес пережил кризис лучше, в том числе благодаря мерам поддержки правительства. Для таких компаний предложенные меры были куда эффективней, чем для МСБ. Поэтому в данный кризис российская структура экономики сыграла в плюс.

Если же говорить про национальную валюту, то она продолжит восстанавливаться в среднесрочной перспективе или, как минимум, будет оставаться стабильной, уверен Иван Капустянский. В первую очередь это связано с тем, что цена на нефть марки Urals почти вернулась к важному для бюджета уровню — 42,4 доллара за баррель.

Этот уровень, по словам эксперта, обусловлен тем, что является базовой ценой нефти в российском бюджете на 2020 год. Согласно бюджетному правилу, сверхдоходы бюджета при цене нефти выше этой отметки должны направляться в ФНБ, для чего Минфин покупает валюту на рынке, а ниже — приобретенная для ФНБ валюта, наоборот, продается на рынке для финансирования текущих расходов бюджета. Иначе говоря, от этого уровня цены на нефть зависит бюджет, будет ли он профицитным или дефицитным.

Соответственно, заключает Иван Капустянский, если нефть будет торговаться выше цены отсечения, то рублю ничего угрожать не будет. В среднесрочной перспективе ожидается возврат пары доллар/рубль в диапазон 65 — 67.