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Исход выборов президента США стал еще менее предсказуем

Москва, 17.06.2020
Байден увеличил отрыв от Трампа до 13%
#Выборы за рубежом
#США
#Политика
#Мир
  • Исход выборов президента США стал еще менее предсказуем

Праймериз Демократической и Республиканской партий в американском штате Джорджия

EPA/TASS Автор: ERIK S. LESSER

Можно сколько угодно смеяться над физическими и интеллектуальными способностями Джо Байдена, но во многом благодаря коронавирусу и вызванному им экономическому кризису, а также охватившим сейчас всю Америку и добрую половину планеты волнениям, спровоцированным убийством Джорджа Флойда, фаворит на место кандидата от демократов сейчас не только догнал действующего президента в предвыборной гонке, но и за последние пару-тройку недель обошел его.

Борьба на президентских выборах 3 ноября обещает быть очень острой, потому что согласно последнему опросу Reuters/Ipsos рейтинг Дональда Трампа снизился до семимесячного минимума, что позволило Джо Байдену обойти его на 13%. Это наивысший на данный момент отрыв наиболее вероятного кандидата от Демократической партии. За Байдена готовы отдать голоса 48% зарегистрированных избирателей, Трампа же намерены поддержать только 35%.

Опрос Reuters/Ipsos проводился в онлайн-формате 10-16 июня среди 4426 взрослых американцев, 2047 которых являются республиканцами и 1593 – демократами.

Опрос также показал, что 57% взрослых американцев не одобряют деятельность Дональда на посту президента США. Количество одобряющих значительно меньше – всего лишь 38%. Так мало граждан США поддерживали действия президента последний раз в ноябре 2019 года, в самый разгар попытки проведения процедуры импичмента.

Самое неприятное для Трампа состоит в том, что судя по всему начинает ослабевать его собственная база поддержки. Одобрение Дональда Трампа среди однопартийцев снизилось с марта по июнь на 13%. Причем, в указанном промежутке оно снижалось все три месяца.

Политологи связывают такие радикальные изменения в избирательных настроениях американцев с ростом осознания избирателями угроз от пандемии, коллапсом экономики и волнениями на расовой почве, охватившими сейчас всю страну.

С точки зрения Reuters, Трамп явно показал себя во время пандемии не с лучшей стороны: он отмахивался от угрозы, боролся с губернаторами, пытавшимися замедлить распространение вируса, и требовал от местных властей максимально быстро выходить из карантина и резко «открывать» экономику несмотря на предупреждения медиков о том, что делать это следует медленно и осторожно. В вину ему и всей администрации ставят то, что коронавирус унес жизни более 116 тысяч американцев и заразил свыше 2,1 миллиона человек. После «открытия» экономики во Флориде, Аризоне и Техасе зафиксирован резкий рост новый заражений COVID-19.

Негативно относятся к тому, как Дональд Трамп боролся с пандемией, 55% американцев. Одобряют же его действия лишь 40%. Это самый низкий показатель с начала марта, когда начались проводиться регулярные опросы Reuters/Ipsos.

Жесткой критике подвергается президент Трамп и за то, как он реагирует на протесты, вызванные убийством Флойда в Миннеаполисе. Несмотря на то, что почти две трети респондентов симпатизируют протестующим, Дональд Трамп открыто заявляет о намерении подавить протесты при помощи военной силы. Особенно отрицательно сказалась на его рейтингах фотосессия, устроенная в начале июня у расположенной по соседству с Белым домом церкви, для чего столичная полиция очень жестко разогнала мирных демонстрантов.

Сейчас коронавирус, по крайней мере, временно отступил и в заботах десятков миллионов американцев на первое место вернулась экономика, главное орудие и козырь Дональда Трампа. В отношении экономики действующий президент по-прежнему сохраняет перевес над Джо Байденом. 43% американцев считают, что он лучше справляется с экономикой, чем это сделал бы Байден. На стороне кандидата от демократов 38% респондентов.

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