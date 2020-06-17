Купецмолл: российские производители смогут выйти на широкую аудиторию

В начале июня состоялся запуск нового интернет-магазина КупецМолл. Это первый проект, в котором представлены товары только российского производства.

КупецМолл – это первый ритейл-проект, намеренный развить сообщество любителей отечественных товаров и продуктов, а также связать российских производителей со своими клиентами напрямую.

В первом релизе сайта представлено более 5 000 товаров для женщин, мужчин, детей, а также для дома и дачи. Для небольших локальных марок это уникальная возможность выйти на широкую аудиторию, а для многих россиян – повод открыть для себя качественные товары российского производства и разнообразить свои покупки.

КупецМолл открыто транслирует информацию о своих производителях и всегда готов подробно рассказать о материалах и фабриках, помогая потребителю сделать осознанный выбор. Новый интернет-магазин тщательно выбирает и продвигает товары с едиными смысловыми и ценностными для бренда характеристиками – экологичность, доступность, честность и открытость к диалогу.

«Наши клиенты – это опытные и современные покупатели, для которых важны эстетические, инновационные, экологические и эргономические свойства товара. Для нашей аудитории важно, чтобы новые товары, которые появляются на рынке сегодня, стали лучше тех, что были раньше. Поэтому КупецМолл будет создавать коммуникацию, которая апеллируют к ценностям аудитории, чтобы изменить соответствующие характеристики производства товаров. Мы планируем сформировать лояльность потребителей к российским товарам, чтобы продемонстрировать им все разнообразие отечественного рынка и повысить качество жизни. Кроме того, мы ставим цель организовать и структурировать рынок российских производителей. Все это мы хотим воплотить в жизнь посредством создания омниканального ритейла, который выведет российскую торговлю на новый уровень и сформирует для покупателей единую экосистему», – прокомментировала Оксана Яркова, генеральный директор КупецМолл.

«Сайт КупецМолл был разработан одним из лучших экспертов в этой области – компанией ITECH-Group, которая помогает нам и с продвижением. Мы очень гордимся тем, что смогли привлечь профессионалов в области e-commerce. Что касается наших производителей, то у каждого из них есть опыт производства более 15-20 лет. Мы нашли и представили на сайте таких производителей, как компания «Бергус» – это российское производство детских подгузников бренда «ЛЕЛЯ», или «Союз текстильных компаний», которые сами производят махру и шьют из нее на 100% российские полотенца. Также мы рады сотрудничеству с краснодарским производителем разделочных досок из дерева – компанией «А-ФАБРИК», и ивановским производителем постельного белья – компанией «Багира».

Кроме того, приятно удивило качество российской косметики и бытовой химии. Мы будем активно поддерживать и продвигать этих производителей. В России действительно производят косметику очень хорошего качества, а цена на нее значительно ниже, чем у импортных аналогов. Что особенно важно для косметики, нам на 100% известно ее происхождение и состав, а у покупателей, в свою очередь, всегда есть возможность напрямую связаться с производителем товара. В КупецМолл представлены такие крупные, но малоизвестные производители, как «Фитокосметик», «Николь Лабораториз», «Фратти-НВ», «Велиния», «Евротек» и «Русдент». Как правило, на нашем сайте вы не встретите громких известных брендов, но от этого качество товаров не хуже, чем у именитых производителей», – добавила Оксана Яркова.

В системе КупецМолл все возможные каналы продаж – онлайн и офлайн – формируют единый омниканальный ритейл. Это современный метод, которым мы планируем трансформировать всю систему торговли в России. Поскольку все каналы продаж взаимно интегрированы и существуют в одном пространстве, мы создадим благоприятную среду для нашей аудитории и будем вести непрерывную коммуникацию с клиентом.

Интернет-площадка поможет небольшим маркам набрать достаточно мощностей для того, чтобы иметь возможность всероссийского сбыта, а благодаря омниканальности КупецМолл каждый россиянин откроет для себя новый мир качественных и уникальных отечественных продуктов.

К 2021 году планируется выход в офлайн и открытие флагманских магазинов КупецМолл во всех крупных городах России, а также запуск франшизы. Со временем это позволит, с одной стороны, создать прочную инфраструктуру для производителей в каждом федеральном округе, а с другой – сформировать нужную и удобную экосистему для клиента. Сайт, мобильное приложение, магазин и складские помещения – все это КупецМолл предоставит своим партнерам и клиентам, объединив их в омниканальный ритейл.

О компании:

Интернет магазин КупецМолл предлагает товары только российского производства для женщин, мужчин, детей, а также для дома и дачи.

Офис расположен в Московской области.

Сайт — http://www.kupecmoll.su/

Контактная информация:

Телефон: +8 800 550 14 24

E-mail: pr@kupecmoll.su