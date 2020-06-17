Курс доллара: рубль отреагировал на новости из США

Во вторник вторник курс рубля торговался разнонаправленно к основным резервным мировым валютам.



В частности, к закрытию основной сессии Московской биржи курс доллара составлял 69,68 руб., что на 10 коп. выше уровня закрытия торгов понедельника. Евро при этом торговался по 78,46 руб., потеряв за сутки 26,25 коп.



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Таким образом, накануне рубль подешевел к доллару и вырос к евро вслед за динамикой валют на Forex. Эксперты полагают, что доллар резко вырос вечером к большинству мировых валют, отреагировав на доклад о денежно-кредитной политики главы ФРС Джерома Пауэлла, который последний огласил в банковском комитете американского Сената.

По словам председателя американского регулятора, несмотря на появление признаков улучшения ситуации в экономике США, очень высокий уровень безработицы и массовое разорение малых предприятий из-за пандемии COVID-19 могут нанести финансовому благостостоянию страны чувствительный ущерб. При этом, как подчеркнул Пауэлл, меры прямой госпомощи не только поддержат домашние хозяйства и бизнес, но и ограничат затяжной ущерб.

«Чем дольше будет длиться нынешний кризис, тем больше вероятность продолжительного ущерба из-за постоянной потери рабочих мест и полного закрытия бизнеса», – пояснил он.

Кроме того, руководитель центробанка США заявил, что ФРС будет и дальше сохранять процентные ставки ниже нуля, пока не появится уверенность, что американская экономика пережила последствия пандемии и находится на верном пути к максимальной занятости населения стабильности. Также Пауэлл подчеркнул, что инфляция в США какое-то время будет оставаться ниже целевого уровня регулятора, который сейчас составляет 2%.

Между тем, поддержку рублю оказали мировые цены на нефть, которые во вторник развернулись вверх, так как игроки валютных рынков продолжают оценивать сигналы снижения добычи сырья и перспективы восстановления спроса на фоне постепенного снятия ограничительных мер, введённых ранее из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Так, по данным на 19:00 мск стоимость августовских контрактов на «чёрное золото» марки на Brent выросла до 40,16 долл. за баррель (плюс 1,11%). Июльские фьючерсы на WTI поднялись в цене до 37,62 долл. за бочку (+0,51%).

Курс рубля к доллару. Прогнозы экспертов

По мнению Дмитрия Хомякова из «КСП Капитал УА», после чувствительной коррекции, зафиксированной в конце прошлой недели внутренний валютный рынок почти весь вчерашний день демонстрировал оптимизм.

«Трейдеры вновь обратили внимание на рискованные активы, в том числе на рубль, позитивно отреагировав на новости из США, – отметил эксперт. – Речь идёт о решение Федрезерва приступить к выкупу корпоративного долга. Также нацвалюте в какой уже раз помог глава Белого дома Дональд Трамп, озвучивший план инвестировать дополнительно до 1 трлн в инфраструктуру».

Хомяков считает, что всё это разожгло аппетит инвесторов к риску. Однако нефть, как подчеркнул он, несмотря на вечерний рост, всё-таки пока далеко ушла от отметки в 43 долл. за баррель Brent и торговалась в районе 40 долл. И это, по его мнению, пока не позволяет рублю чувствовать себя более уверенно.

«Но даже в такой ситуации пара доллар-рубль смогла близко подойти к коридору 68,00-69,00. Основным же фактором, который в конце недели может повлиять на курс рубля по-прежнему является пятничное заседание российского Центробанка. Кроме того, инвесторы очень внимательно следят за геополитической обстановкой и процессом выхода из карантина. Учитывая всё вышесказанное, наш прогноз такой: нацвалюта в ближайшие дни сможет удержаться в диапазоне 68,50-70,50», – полагает Хомяков.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка считает, что против рубля во вторник сыграла ситуация на международном валютном рынке, где доллар перешёл к росту в ходе вечерних торгов.

«Однако, я полагаю, что ближайшие дни «американец» вновь окажется под давлением, что удержит курс рубля в переделах 67,50-70,00 руб. Но при заметном улучшении внешней конъюнктуры есть шансы тестирования доллара нижней границы этого коридора», – резюмировал эксперт.

Между тем, аналитики швейцарского банка UBS в своём специальном отчёте для клиентов этой кредитной организации отметили привлекательность рубля и других российских активов на фоне ожиданий восстановления глобальной экономики во втором полугодии, роста мировых цен на «чёрное золото» и «адекватной» монетарной политики, а также значительных резервов РФ.