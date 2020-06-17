Матвиенко предлагает провести реновацию жилья по всей стране

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 17 июня в ходе выступления на пленарном заседании предложила распространить программу реновации жилья по всей стране. Она уверена, что тема расселения из ветхого жилья важна остро стоит перед всеми регионами.

«Надо программу реновации распространить по всей стране, выработать правила, принять законы. Сделать ее экономически выгодной для инвесторов», - заявила Матвиенко входе выступления. Она особо подчеркнула, что без инвесторов государству эту проблему не решить, «не хватит средств».

В мае о возможном проведении программы в Хабаровске, где планируется провести реновацию хрущевок до 2035 года. Именно за данный период планируется ликвидировать пятиэтажные дома в Первом микрорайоне, рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» главный архитектор города Аркадий Корзун.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы планирует до конца июня начать расселение по программе реновации жителей в шести административных округах столицы согласно утвержденной в августе 2017 года программы реновации жилищного фонда, которая затронет 5 174 домов. Всего предполагается расселить 1 млн москвичей. В целях реализации программы подготовлена 431 «стартовая» площадка. До конца текущего года планируется построить 67 домов для расселения москвичей. В настоящее время ведется строительство 171 дома общей площадью 2,4 млн кв.м. Ведутся проектировочные работы еще 91 здания площадью 1,6 млн «квадратов».