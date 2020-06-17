Мишустин отменил почти 500 правовых актов времен СССР

Премьер России Михаил Мишустин подписал указ об отмене более 450 устаревших актов СССР и РСФСР, передает РБК. Уточняется, что под отмену попали акты, изданные в СССР и РСФСР в период с 1946 по 1991 год, которые были признаны недействительными, сообщается на сайте правительства.

«Более 450 устаревших актов, изданных органами госуправления РСФСР и СССР, а также их отдельных положений признаны недействительными и утратят свою силу в 2020 и 2021 годах», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Среди актов, которые утратили силу, «правила ремонта холодильников и изготовления жестяных банок, нормы усушки мяса, квалификационные требования к водолазам и сторожам». Также в числе отмененных актов изданный в 1995 году приказ «о порядке регистрации маломерных судов» Минприроды.

Всего за период с мая прошлого года контролирующие органы в ходе своей деятельности предложили упразднить свыше 20 тыс. нормативных актов времен СССР и РСФСР.

Устаревшие документы и отдельные их положения утратят свою силу в 2020 и 2021 годах. Работа ведется в рамках механизма «регуляторной гильотины». Помимо этого, в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. В рамках процесса отмены положений, в начале декабря текущего года Минюст намерен подготовить постановление об отмене более 3,7 тысячи актов времен Советского Союза.