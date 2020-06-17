МКБ открыл центр анализа МСБ для помощи бизнесу в чрезвычайных ситуациях

Московский кредитный банк (МКБ) открыл Центр анализа и развития малого и среднего предпринимательства на базе собственного департамента развития корпоративного бизнеса. Центр будет собирать статистические данные о деятельности компаний и предпринимателей сегмента МСБ, анализировать текущую ситуацию на рынке и прогнозировать сценарии развития.

Это позволит банку оперативнее реагировать на изменение ситуации и адаптировать свою продуктовую линейку под текущие потребности.

«Ситуация с пандемией показала насколько резко, буквально в одночасье, могут измениться условия работы на рынке. И в такой ситуации банку необходимо максимально оперативно оценивать ситуацию, поэтому МКБ принял решение о создании собственного аналитического центра для малого и среднего бизнеса», - пояснила директор департамента развития корпоративного бизнеса МКБ Надежда Григорьева.