На Украине заявили, что «Газпром» перерезал трубу

Как заявил глава оператора ГТС Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон, «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой из-за отсутствия контракта на поставки газа на Украину. Так, пишет ТАСС со ссылкой на слова представителя компании, российская сторона «фактически хочет уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем».

Как считает Сергей Макогон, если Россия сможет достроить «Северный поток-2» и начнет использовать его в соответствии с планами, то украинская ГТС останется полностью без транзита. В этом случае ее придется использовать для внутренних поставок, импорта и добычи. По его словам, такие действия представляются проблемой, но повлиять на них Киев не в состоянии.

Между тем, по данным ОГТСУ, Украина вполне сможет обеспечить транзит российского газа в Европу в объеме 20-30 млрд куб. м в год после истечения действующего пятилетнего контракта, который предусматривает транспортировку 65 млрд куб. м газа в 2020 году. Впрочем, глава «Оператора ГТС Украины» не исключил, что нынешний контракт на транзит в Европу российского газа, рассчитанный до 2024 года, продлен не будет.

Комментариев этой информации со стороны «Газпрома» пока нет. По мнению Депутата Госдумы Игоря Ананских, которое приводит Федеральное агентство новостей, «Газпром» лишь проводит ремонтные работы газопровода, по которому осуществляется транзит газа через Украину. Демонтировать его не могут по условиям договора, заключенного с Киевом, сказал депутат, член комитета Государственной думы по энергетике, назвав «глупостью» заявление украинского представителя.

О том, что демонтаж труб для осуществления транзита газа через Украину со стороны России выглядел бы крайне странным решением, сказал «Эксперт Online» партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт. Он так же напомнил о наличии контракта, который был подписан перед началом 2020 года между Украиной и РФ на пятилетний транзит, согласно необходимо прокачать в сторону Евросоюза 65 млрд куб м газа в текущем году и по 40 млрд кубов до 25-го года.

В случае если бы демонтаж труб ознаменовал бы действительно полное прекращение транзита, разговоров бы на эту тему со стороны Украины и деловой общественности было бы гораздо больше, замечает он.

Как напоминает Павел Иккерт, согласно старым договоренностям, истекшим в конце 2019 года, «Газпром» мог бы поставлять газ для украинских потребителей. Но из-за регулярных конфликтов между сторонами Украина вовсе отказалась от российского газа и выступала с 2015 года исключительно как транзитная сторона.

Именно отсутствие такого контракта имеет в виду украинский представитель.

При этом в связи с функционированием «Северного потока — 1» и газопровода «Ямал-Европа» поставки через Украину, так или иначе, снижались, продолжает юрист. Соответственно, можно предположить, заключает он, что «Газпром» начал демонтаж лишь старых, уже давно незадействованных труб, которые не должны повлиять на основные транзитные обязательства по новому пятилетнему контракту.

О том, что речь идет лишь частичном демонтаже, говорит и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. В то время он считает, главные усилия «Газпрома» сосредоточены руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев на строительстве «Северного потока-2», а значение украинского транзита сократится. Уже не «Северный поток», а украинское направление станет альтернативным основным маршрутам.