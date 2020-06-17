Нефть: кто оказался прав?

Прошло всего два месяца, и нефть вернулась к отметкам +40 $/б. В конце марта было -40. Справедливости ради надо отметить, что -40 относится к WTI, а +40 – к Brent. Тем не менее разлет цифр знаковый, он подчеркивает полет мысли отечественных нефтяных аналитиков-алармистов.

Причина провала сегодня уже всем очевидны. Как заявил в недавнем интервью представителям J. P. Morgan один из ведущих и наиболее авторитетных аналитиков нефтяного рынка, бывший глава BP лорд Браун (Lord Browne of Madingley), Саудовская Аравия готовилась к войне за долю рынка задолго до мартовского коллапса вокруг сделки ОПЕК+. Тогда саудиты выдвинули России ультиматум с требованием немедленно сократить добычу на 1,5 млн б/с, из которых 500 тыс. барр. должна была взять на себя Москва.

Лорд Браун считает, что подготовку к войне Эр-Рияд начал еще в конце прошлого года, когда договорился с Кувейтом о добыче в «нейтральной зоне», и начал быстро заполнять свои резервы. Косвенным доказательством сговора стало дополнительное совместное (Саудовская Аравия и Кувейт) сокращение добычи нефти на 1.18 млн. б/с под давлением США.

Но отечественные аналитики не так просты, их фактурой не проймешь. Сначала они обвинили Россию в том, что это она сорвала сделку ОПЕК+. А когда Эр-Рияд развязал демпинговую войну, выбросив на рынок нефть из резервов по заниженной цене, они «объяснили» миру, что это Россия обвалила рынок. То, что Россия соблюдала все свои обязательства и не увеличила добычу ни на баррель, аналитиков не смущало.

Потом, когда Трамп путем открытых угроз вывести войска из Саудовской Аравии и лишить королевскую семью американской политической «крыши» заставил Эр-Рияд сесть за стол переговоров, нам «объяснили», что это именно Россию поставили на колени и заставили извиняться.

Приведу лишь несколько реальных высказываний и оценок.

«Настоящее восстановление рынка начнется только после того, как восстановится спрос, то есть по мере снятия карантинных мер. Второй квартал будет самым тяжелым, в 3-4 квартале мы ожидаем восстановления цен до 30-35 долларов». (Дмитрий Маринченко, старший директор группы по природным ресурсам агентства Fitch.

«В результате продолжится затоваривание хранилищ, эти запасы потом еще долгое время будут служить навесом над рынком и удерживать цены от восстановления к докризисным уровням. С постепенным восстановлением спроса мы ожидаем умеренного роста котировок Brent до 35 долларов в третьем квартале текущего года». (Из отчета Райффайзенбанка).

«Однозначно будут санкции, возможно, даже эмбарго на поставки российской нефти. Плюс санкции против западных компаний, которые станут покупать российскую нефть. (…) США и Саудовская Аравия цели своей достигнут: с рынка уберут одного из основных производителей нефти – Россию. В результате цены на нефть выправятся, рынок стабилизируется и уже без РФ мировая экономика будет восстанавливаться после коронавируса». (Михаил Крутихин, специалист по нефтегазовому рынку).

В общем, «сначала намечались торжества, потом – аресты, потом решили совместить». Но виновата во всем, как не крути, Россия.

На фоне алармистских прогнозов никто не замечал робкие просьбы представителей нефтяной отрасли («Газпром нефть» и «Роснефть») подождать последствий авантюрных действий Эр-Рияда. Сознание обывателя подвержено панике, которая моментально гасит здравый смысл. На этой особенности человеческой психики построены все финансовые пирамиды и фондовые спекуляции.

Основным мотивом критиков России часто является сама Россия, а не ее действия. Приведенный «цитатник» подчеркивает старую истину: цена на нефть формируется политическими факторами и рыночным прогнозам не подчиняется.

Истину эту в момент провала WTI до -40 $/б напомнил Goldman Sachs, представители которого заявили, что цена на нефть зависит не от стоимости ее добычи или транспортировки, и даже не от мирового спроса на нефть. Цена эта зависит от мирового спроса на деньги.

Чтобы понимать движение нефтяного рынка, надо понимать движение фондового рынка. Самой крупной сделкой на рынке «бумажной нефти», на которую ориентируется подавляющее большинство биржевых брокеров, является хеджирование годовой добычи мексиканской Pemex.

В этом году Pemex «продала» вся свою добычу по цене 49 $/б, что соответствует 65 $/б за Brent. В роли «покупателей» мексиканской нефти выступают крупнейшие игроки с Уолл-стрит, такие как Barclays, Goldman Sachs и Morgan Stanley. По оценкам экспертов финансового рынка, если цена на нефть по году останется ниже 40 $/б, американские банки, потеряют более $6 млрд.

Это диспозиция. Понятно, что напечатать «новые» деньги и покрыть ими принципиально неоплачиваемые долги, ФРС США может легко (продемонстрировано это было неоднократно). Однако проблема в том, что с фондового рынка подпитывается вся сланцевая отрасль США. Сегодня общая долговая нагрузка «сланца» составляет, по различным оценкам, от $300 до $400 млрд.

Чтобы при нынешних ценах закрыть долг «сланца», который торгуется на фондовом рынке, потребуется объем равный всему объему добытой за время существования сланцевой отрасли нефти. Второй вариант («вертолетные деньги») возможен, но очень опасен. Доверие к номинированной в долларах глобальной кредитно-денежной пирамиде падает стремительно.

Надо сказать, что в этой ситуации все действия России носили очень расчетливый (а, главное, взвешенный) характер. Резкая разбалансировка рынка, на которую вынуждена была пойти Саудовская Аравия, чтобы вынудить Россию сесть за стол переговоров, привела к обратному результату. За условный стол переговоров пришлось сесть США, выступив инициатором новой сделки и приступив к сокращению собственной добычи (по оценкам экспертов, к концу года от 2 до 4 млн б/с).

США сегодня являются самым заинтересованным в стабилизации цен и сокращении добычи игроком мирового рынка нефти. Финансовый шторм на фондовом рынке «бумажной нефти» можно безнаказанно разыгрывать только в том случае, если у тебя нет своего интереса в производстве товарной нефти. У США с развитием сланцевой отрасли этот интерес появился. И не только этот.

Нефтегазовая отрасль США прямо и косвенно обеспечивает работой более 10 млн человек (5,6% трудоспособного населения страны). Через 4 месяца в Америке выборы. В таких условиях США будут делать все, чтобы Саудовская Аравия оставалась в рамках сделки по сокращению добычи. России надо просто понимать этот факт и постоянно использовать его в переговорах.