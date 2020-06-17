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Пандемия и кризис не повлияли на московские инвестпроекты

Москва, 17.06.2020

В Москве не заморожен ни один инвестиционный проект, реализуемый в промышленности, несмотря на то, что два месяца половина столичных производств не работала из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил на встрече с Ассоциацией европейского бизнеса руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

<Мы все понимаем, что любая инвестиционная деятельность происходит не в моменте, пока глубина падения непонятна, поэтому принимать решения для кардинальной смены тренда рано. Однако сейчас мы можем с уверенностью сказать, что ни один инвестиционный проект в городе не заморожен. Где-то есть сдвиг по срокам, но мы будем пытаться их нагнать>, - рассказал Прохоров.

По его словам, объем инвестиций в основной капитал в Москве за первый квартал 2020 года составил 452,4 млрд рублей, что на 14,9% выше, чем за аналогичный период 2019-го.
Глава департамента отметил, что город сохранит все существующие меры поддержки бизнеса и поможет инвесторам, в том числе иностранным, с реализацией намеченных проектов. Так, одна из программ города позволяет сэкономить значительные средства на строительстве жилья. Если девелопер выкупил заброшенный промышленный объект в пределах ТТК и собирается на его месте построить жилое здание, его могут частично или полностью освободить от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка. Но при одном условии - все сэкономленные деньги должны быть вложены в строительство нового промышленного объекта или офиса.

<Город с удовольствием поможет инвесторам серьезно сэкономить на строительстве либо офисного центра, либо промышленного объекта. Например, вы строите жилой комплекс в бывшей промышленной зоне в ЦАО. За смену вида разрешенного использования земельного участка придется заплатить приличные деньги. Допустим, 3 млрд рублей. Вы можете снизить эту сумму в два раза, построив промышленный или офисный объект за пределами ТТК. Так, при строительстве офисного объекта за МКАД площадью примерно 70 тысяч квадратных метров, сумму можно будет уменьшить в два раза>, - сообщил он.

Величина льготы будет зависеть от удаленности нового объекта от ТТК.  Эта мера не только снизит финансовую нагрузку на инвесторов, но и поможет создать за пределами ТТК самостоятельную городскую среду и новые рабочие места - за счет этого также должна уменьшится так называемая маятниковая миграция и нагрузка на транспорт.

Стоит отметить, что в большинстве регионов процедура смены статуса земли бесплатна. Исключение - Москва и Подмосковье. При расчете суммы учитывается соотношение кадастровой стоимости земли до и после смены вида использования.

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