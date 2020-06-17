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Песков оценил предложение сенатора о сокращении новогодних каникул в России

Москва, 17.06.2020

Глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов – оценил внесенное в Госдуму предложение руководителя экономического комитета Совфеда Андрея Кутепова о сокращении в 2021 году в России новогодних каникул.

По словам представителя Кремля, по длительности новогодних праздничных дней есть давно устоявшаяся практика, передаёт ТАСС.

«Существует уже давно устоявшаяся практика, из которой мы исходим, – подчеркнул Песков. – Поэтому никакой новой позиции в Кремле на этот счёт нет. Естественно мы знаем, что каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему».

Напомним, накануне стало известно, что в нижнюю палату российского парламента внесено предложение о сокращении новогодних каникул в 2021 году. Автор этой спорной инициативы руководитель экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов мотивировал её необходимостью наверстать нерабочие дни из-за пандемии коронавируса.

«Сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в подготовленном им документе.

Сенатор при этом напомнил, что в 2020 году россияне должны были работать всего 247 дней, а отдыхать – 118 с учётом выходных и праздников. Однако по факту получается, что выходных будет 120, а дополнительных нерабочих - ещё 27

«Таким образом, за первые полгода количество рабочих дней составит 218 против 147 нерабочих. Количество нерабочих дней в 2020 году больше на 20%», – резюмировал сенатор.

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