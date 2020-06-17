Подкаст 25-й недели. Волнения в США: борьба против произвола силовиков, погромы и грабежи, или революция?

В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше