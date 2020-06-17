Подкаст 25-й недели. Волнения в США: борьба против произвола силовиков, погромы и грабежи, или революция?

Илон Маск удачно прикрылся космическим интернетом Интенсивное развертывание на низкой околоземной орбите спутников системы Starlink связано не столько с желанием обеспечить инфраструктуру для развития цифровой экономики и беспилотного автотранспорта, сколько со стремлением DARPA усилить космический эшелон системы ПРО, обеспечив контроль за российскими и китайскими межконтинентальными баллистическими ракетами
Объективка на Россию В петербургском Центральном выставочном зале «Манеж» создана совершенно неординарная фотовыставка «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum», которую нельзя пропустить, однако пока нельзя увидеть
Не надо было заглядывать в американские нефтехранилища Заполняемость нефтехранилищ США ожидающих роста цен на нефть способна по меньшей мере насторожить. Редко публикуемый показатель общих запасов нефти в США достиг рекордного значения, и это еще без учета запасов в стратегическом резерве (SPR)
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше